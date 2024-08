Gobierno formulará cargos contra Enel por no informar el sábado sobre el estado de cortes de suministro eléctrico

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Ante los daños que dejó el reciente temporal en el cableado eléctrico de la Región Metropolitana, el ministro de Energía Diego Pardow lamentó la manera en que Enel Distribución ha abordado las carencias de suministro y adelantó que buscarán sancionar a la empresa.

"No solamente no ha llegado el suministro eléctrico, sino que la información que reciben los vecinos no es clara", dijo Pardow esta mañana en conversación con Meganoticias.

"Hoy en día en la RM tenemos más de 300 mil hogares que llevan tres días sin luz. Ese no es un estándar aceptable", criticó el ministro, reconociendo que fue un frente de viento y lluvias insólito, pero donde hubo "al menos días de anticipación" respecto de su existencia.

Enel afirma que sus más de 300 mil clientes sin suministro eléctrico están "siendo atendidos para normalizar el servicio a la brevedad"

Frente a esta situación, el Gobierno publicó una normativa a las empresas de distribución, donde se especifican, entre otras cosas, la frecuencia con la que tienen que comunicar el estado actual de las interrupciones.

"Todas cumplieron salvo Enel. Tenían que informar ayer (sábado) a las 6 de la tarde el número de clientes que iban a pasar la noche sin suministro eléctrico. Esto era obligatorio, y no lo hicieron. Obviamente nosotros vamos a formular cargos y vamos a perseguir las responsabilidades por aquello, porque hay una infracción de la normativa", anunció Pardow.

Manifestó que "hoy en día, al menos necesitamos que las personas tengan claridad en su información para poder organizar una semana laboral que empieza mañana".