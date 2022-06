Ministro Claudio Huepe aborda polémico artículo por eventual abuso de Metrogas

Los antecedentes que reveló la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en torno a la operación de Metrogas y el rol que está jugando una empresa hermana, la Aprovisionadora Global de Energía (Agesa), en el cálculo de los retornos que logra la sociedad, sigue en la discusión.

Este lunes, el ministro de Energía, Claudio Huepe, llegó hasta la comisión de Economía de la Cámara de Diputados para abordar el eventual abuso en el alza del precio de venta a los consumidores del gas natural y licuado.

Reiterando que están preparando un proyecto para el gas licuado de petróleo, que está “bastante avanzado”, agregó que esperan tener “a la brevedad” una iniciativa cuyo objetivo sea la tarificación de los sistemas, que incluya sanciones y compensaciones para los casos que no se cumplan con las regulaciones.

Sobre el proyecto de gas natural, Huepe detalló que se basa en el informe de la FNE, pero no se detiene en ello. “Hay un tema que tiene que ver con el modelo de regulación del gas natural que tiene algunas características que probablemente también requiere ser cambiado para justamente generar los incentivos correctos para las inversiones y para el desarrollo de largo plazo de este mercado”, dijo.

En esa línea, recalcó que la primera iniciativa se debiera presentar en las próximas semanas y la otra en las subsiguientes.

Partes relacionadas

Consultado por los parlamentarios sobre qué hacer para enfrentar situaciones como las reveladas en torno a Metrogas, Huepe aseguró que parte de los elementos a considerar es el problema de la venta entre partes relacionadas que debe ser reglada en particular.

Según explicó, si se mira la rentabilidad promedio de la empresa, está por debajo de los máximos permitidos. Planteó que “la posibilidad de analizar en particular el tema de las ventas entre partes relacionadas es muy importante y sobre todo agregando un elemento mayor que es el evitar el comportamiento estratégico de la empresa que, sabiendo que va a ser evaluada por partes relacionadas, puede hacer ajustes también en ese sentido”.

El Fiscal Ricardo Riesco apuntó que la firma está amparada en una norma vigente que le permite traspasar rentabilidad desde una empresa regulada, como es Metrogas, a otra que está integrada a Metrogas pero que no está regulada, como Agesa. Esto es, el artículo 12 transitorio de la ley de servicios de gas, lo que a juicio de la entidad debe ser derogado y dictarse uno nuevo.

En cuanto a qué sucederá con el artículo transitorio, Huepe puntualizó que éste ya no tendría sentido en un nuevo contexto donde se quiere tarificar y sobre todo considerar rentas integradas. “Una de las posibilidades es modificarlo probablemente, ajustarlo a condiciones, pero lo más relevante es que esa excepcionalidad que se introdujo y que permitió un ajuste particular en la manera de evaluar, el diseñar la gestión comercial de esta empresa, ya no esté disponible”, enfatizó.

