Proyecto de transición energética: Acenor mantiene críticas por reasignación de ingresos tarifarios y cuestiona licitación de almacenamiento

El lunes pasado el Gobierno envió a la comisión de Minería y Energía del Senado el informe que contiene el trabajo presentado por la mesa técnica que buscó viabilizar el proyecto de transición energética que lleva más de cuatro meses en trámite aún sin votaciones. Y, además, abrió un plazo hasta el viernes pasado para recibir comentarios para ser incorporados eventualmente en la redacción de las indicaciones, el que finalmente se extendió hasta este martes.

Uno de los actores que entregó sus observaciones fue la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor) quien precisamente fue uno de los primeros gremios en comentar el articulado en el Congreso y sincerar sus críticas al advertir que el articulado costaría a todos los clientes $ 11 por kWh adicionales en distintos cargos y no $ 1 como expresó en un primer momento el Gobierno.

En un documento de seis páginas, al que tuvo acceso DF, el gremio que representa los intereses de los clientes libres en el ámbito de la energía sostiene que la propuesta de reasignación de ingresos tarifarios (IT) "ha partido de ciertas premisas equivocadas". Según argumentan, esta reasignación no es una especie de "devolución" al generador, toda vez que los clientes al pagar todo el costo de la transmisión son los legítimos propietarios de los derechos sobre estos ingresos, que son finalmente utilizados para remunerar la infraestructura de transmisión.

"Este es un principio fundamental que consideramos se debe mantener bajo cualquier diseño regulatorio hasta que se modifique la forma en que se remunera la transmisión. Sólo cuando la generación comience a pagar el costo de la transmisión tendrá derecho a percibir parte de dichos ingresos tarifarios", se afirma.

Y sentencian: "No compartimos la reasignación de ingresos tarifarios extraordinarios, en tanto no se modifique el sistema de remuneración de la transmisión, de manera que los generadores que deseen acceder a ingresos tarifarios aporten financiamiento de la infraestructura de transmisión".

Un punto polémico de las materias abordadas por la mesa técnica es la licitación de sistemas de almacenamiento que, a pesar de los nuevos ajustes introducidos, provocó una dura crítica por parte de Generadoras de Chile. En la misma sintonía, Acenor apunta a acotar lo propuesto, sincerando en el documento que no está de acuerdo con que exista un proceso recurrente o permanente de licitaciones por servicios de almacenamiento.

"Consideramos que el proceso de licitación de servicios de almacenamiento debe ser por única vez, sirviendo como impulso al desarrollo del mercado, y no como un sustituto de la iniciativa privada del sector", enfatizaron.

A juicio del gremio, dado que no hay experiencia en procesos similares y hay una limitada oferta internacional para sistemas de almacenamiento a gran escala y larga duración, proponen que la capacidad total a licitar de almacenamiento no supere los 500 MW. Y añaden que el umbral a partir del cual se aprueba la construcción de la obra de almacenamiento debe estar fijado en la Ley y no debería ser inferior al 90%.

Mientras, en el caso de que las ofertas por servicios de almacenamiento no alcancen el umbral definido en la ley, plantean que la diferencia para cubrir el costo total de la obra deberá ser financiada por los generadores beneficiarios de la misma, las cuales -dicen- serán determinados en una metodología a establecer por vía de reglamento.

En el análisis, considerando que el Ministerio de Energía propuso que la Comisión Nacional de Energía (CNE) determine un nivel mínimo de adjudicación o umbral de adjudicación, Acenor advierte que no es apropiado que la misma agencia que determina la capacidad a licitar sea la que determina el umbral de adjudicación.

Asimismo, el desarrollo de infraestructura que provea servicios de almacenamiento consideran que "debe ser a cuenta y riesgo de los actores que proveen suministro eléctrico, ya sean generadores o comercializadores de energía". "No hay un motivo razonable para darle al almacenamiento un tratamiento similar al de un activo de transmisión, porque ello implica traspasar todo o una parte del riesgo al cliente", alertaron.

La propuesta en materia de almacenamiento se sostiene en un estudio preparado por el ingeniero Juan Ricardo Inostroza, encargado por Acenor junto al Consejo Minero y la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), en que propone una solución alternativa para el corto plazo que se basa en una licitación doble. Este escrito también fue enviado el viernes al Ministerio de Energía y hoy se presentaría en una reunión con el equipo técnico de la cartera.

Transmisión y subsidio eléctrico

Considerando que el Ministerio ha querido introducir un nuevo tipo de obras de transmisión denominadas "Obras necesarias y urgentes", que pueden ser obras de ampliación de infraestructura existente u obras nuevas, Acenor considera que no es apropiado que se sigan desarrollando procesos fuera de la planificación regular sin ningún mecanismo de control o discrepancia por parte de los actores interesados del sector, principalmente desde los clientes que pagan las obras de transmisión.

En concreto, en materia de transmisión, entre otras sugerencias, proponen que el informe de “Obras necesarias y urgentes” que elabore la CNE podrá ser discrepado ante el Panel de Expertos; y que la suma de su valor de inversión anual no debería superar el 5% del promedio histórico de los planes de expansión de la transmisión. A lo que suman que el proyecto de ley debería especificar que las propuestas de obras necesarias y urgentes deben evaluarse de acuerdo a su nivel de eficiencia para el sistema, y que sólo se aprueben aquellas con mejor evaluación costo-beneficio.

El subsidio eléctrico es otra materia que ha generado debate por su mecanismo de financiamiento y que va de la mano del proyecto de estabilización de las tarifas eléctricas. Para el gremio, el diseño de un subsidio eléctrico que tenga financiamiento en base al pago para financiar el Fondo de Estabilización de Tarifas debe considerar que dicho pago finaliza el año 2032.

"Al respecto consideramos que no se debe aumentar este pago ni su duración para el financiamiento del subsidio eléctrico. En materia de aumentos de impuesto verde para financiar el subsidio eléctrico, consideramos que primero se debería corregir el mecanismo de compensaciones del impuesto verde para que los clientes no deban pagar parte del impuesto verde como un cargo sistémico", lanzaron.

Cargas y costos deben ser compartidos de manera eficiente

Consultado, el director ejecutivo de Acenor, Javier Bustos, reconoce perfeccionamientos en el proceso a partir de la mesa técnica que se constituyó, pero explica que se mantienen los cuestionamientos porque siguen viendo que varias de las iniciativas incluyen nuevos cargos que finalmente pagan los clientes o aumentan cargos existentes. "Nosotros encontramos que sí han habido mejoras, pero todavía hay espacio para que efectivamente se corrijan aspectos. Siempre hemos dicho que acá hay que buscar que esta sea una transición energética justa donde las cargas y los costos sean compartidos de manera eficiente y todavía vemos espacio para eso", dice.

Por ejemplo, si bien ahora -dice- la licitación de almacenamiento no es 100% a cargo de los clientes como lo era originalmente, todavía quedan espacios y riesgos que se deben manejar de mejor manera.

En cuanto a cómo ve el avance de este proyecto a partir de los nuevos ajustes, Bustos comentó: "Nosotros creemos que dado que ya se han ido reconociendo mejoras y estamos avanzando justamente en esa línea, en la medida que se consiga finalmente un proyecto que no impacte negativamente a los clientes, va a ser más fácil que evidentemente pueda continuar su discusión".