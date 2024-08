SEC por cortes de suministros: "Los dos primeros días hubo un abandono del 50% de las llamadas en Enel”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La Superintendenta de Electricidad y Combustible (SEC), Marta Cabeza, se refirió este miércoles a los más de 80 mil clientes que permanecen sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana y el cuestionado servicio de Enel en sus obligaciones ante la emergencia.

En conversación con T13 Radio, la autoridad fiscalizadora señaló que “no es razonable el tiempo que han pasado familias sin suministro eléctrico. No es razonable que las personas llamen a la empresa y no les respondan. Los dos primeros días hubo un abandono del 50% de las llamadas en Enel”.

A esto agregó: "Puede ser un evento de fuerza mayor, pero eso no garantiza que me puedo demorar lo que yo quiera para recuperar. No es eterno, tiene que haber un plan de recuperación, siempre lo principal es que las personas cuenten con suministro eléctrico".

Sumado a esto, respecto al acuerdo de restituir el suministro eléctrico para 60 mil clientes durante la jornada del lunes, declaró que “el compromiso que hizo la empresa no se cumplió, que hizo frente a las autoridades. Desde que hay un incumplimiento, las razones sobran y finalmente, estamos a la espera que el compromiso se cumpla”.

En línea con el incumplimiento, la autoridad señaló que en estos casos hay que superar la emergencia en primer lugar. "Lo que nosotros queremos es que la empresa deje a todos los clientes afectados por el evento climático con suministro eléctrico. Levantada la crisis se analiza cuáles son los procedimientos que la ley dispone para el incumplimiento reiterado y grave”, sostuvo.

Con respecto a la “información manifiestamente errónea” que se le acusó a Enel, la SEC sostuvo que “los primeros días, en los lugares que se nos indicó que había cuadrillas, no había y eso es inaceptable (...) Por tanto, hoy lo que viene es exigirle a la empresa que recomponga su confianza con los clientes, que le pagan la cuenta de luz, y que adicionalmente el sistema cuente con una empresa que esté a la altura de los desafíos”.

En tanto, Cabeza afirmó que “la empresa (Enel) debió cortar la vegetación, o todos los elementos que impiden el funcionamiento del segmento eléctrico, y es claro en señalar la normativa que ellos son los responsables de tener las líneas despejadas”.