Sigue escalando conflicto por Norgener: organizaciones ambientales presentan recurso de protección contra AES Andes y el Coordinador Eléctrico

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Se siguen abriendo frentes en torno al cierre adelantado de las unidades de generación a carbón Norgener 1 y 2 de AES Andes y, especialmente, luego de la petición de la empresa de elevar la operación de sus centrales a carbón para acelerar la salida, provocando incluso una intensa correspondencia entre el Gobierno y el Coordinador Eléctrico.

Esta vez, se trata de un recurso de protección interpuesto, este miércoles, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por la Fundación Sociedades Sustentables y Fundación Greenpeace Pacífico Sur en contra de AES Andes y el Coordinador Eléctrico. La primera, por "la quema forzada, acelerada, indiscriminada, fuera de norma y abusiva de 94 mil toneladas de carbón en sus unidades Norgener 1 y 2, ubicadas en la ciudad de Tocopilla, vulnerando gravemente garantías constitucionales".

Y, en el caso del organismo que supervisa la operación del sistema, por autorizar a la empresa, "fuera de todo marco legal, fuera de sus competencias y actuando de manera ilegítima, la quema forzada y acelerada de 94 mil toneladas de carbón, vulnerando gravemente garantías constitucionales".

En el texto, de 22 páginas, se plantea que la quema forzada en cuestión con su correspondiente autorización, ya está ocurriendo desde el 18 de febrero de este año, "en una zona ya contaminada, que cuenta con una plan vigente de descontaminación desde el año 2010 y que además ha sido reconocida públicamente y por instituciones del Estado como zona de sacrificio ambiental".

Según se sostiene, la acción de protección se presenta dentro de plazo, ya que la solicitud realizada por la empresa para iniciar la quema forzada y acelerada de carbón sólo se conoció públicamente el 26 de febrero de este año, "día en que Sara Larraín, recurrente de este recurso de protección y representante de la fundación ambientalista Sociedades Sustentables, envió una carta a los ministros de Energía y Medio Ambiente, solicitando el cese inmediato de la operación". "Sara Larraín se enteró el día anterior, 25 de febrero, por conversaciones con personas que trabajan en el sector eléctrico", se detalla.

En la acción -que aún no se determina si será admitida a trámite- se relatan los hechos desde el 7 de diciembre del año pasado cuando la empresa solicitó a la Comisión Nacional de Energía (CNE) la exención del plazo de 24 meses de anticipación que rige para informar el retiro, desconexión y cese de operaciones de una central generadora de energía, para cerrar anticipadamente las unidades Norgener 1 y 2. La nueva fecha de retiro solicitada fue el 31 de marzo.

Así, recuerda, la CNE requirió el 29 de diciembre de 2023 al Coordinador un informe de seguridad, el que concluyó que el retiro de las unidades no degradaba la seguridad del sistema eléctrico. "Nótese que mientras estos hechos se configuraban, con fecha 11 de diciembre de 2023, finalizaba una descarga de 35 mil toneladas de carbón, que aumentaba el stock de carbón que la Central Termoeléctrica Norgener de AES ya tenía a la fecha", se indica.

Luego, instala la petición del 9 de febrero de la empresa para que se considere en todos los programas de operación que sus unidades operen al mínimo técnico durante horario solar y a plena carga fuera de dicho horario, y además las diversas correspondencias que derivó la solicitud. Y sentencia: "Sin ninguna justificación legal ni ambiental, y sin evaluarse los potenciales perjuicios en los terceros ni en el equilibrio del mercado, el Coordinador autorizó la quema forzada y acelerada de los excedentes de carbón de AES desde el 18 de febrero de 2024".

Según argumentan las fundaciones, AES afirma que la única alternativa posible que tiene para cerrar la Central, sin dejar de cumplir sus compromisos ambientales, es quemar todos sus excedentes de carbón en muy poco tiempo (94 mil toneladas), lo que -dicen las organizaciones- "es absurdo pues dicha decisión no está amparada en ningún Plan de Abandono o Cierre presentado o autorizado por la autoridad ambiental, no existiendo tampoco consulta alguna a la autoridad sobre la implementación de la quema forzada de carbón".

"Esto es contrario a los derechos fundamentales de las personas que deben respirar las consecuencias de esa quema forzada y acelerada. El Coordinador, por su parte, autorizó la solicitud sin amparo en ley o regulación alguna y sin exigir el cumplimiento de la obligación asumida por AES de presentar el Plan de Abandono de las unidades Norgener 1 y 2, donde debería haberse gestado una solución viable ambiental y socialmente para hacerse cargo del excedente de carbón disponible al cierre de Norgener", sostienen.

Asimismo, reclaman que está de manifiesto que AES ni siquiera evaluó otras alternativas y que el Coordinador es "cómplice de una empresa que se beneficia por el despacho forzado y acelerado de su energía sucia".

Añaden que aun cuando se desplace la generación de otras unidades de carbón localizadas en otras comunas, "la autorización del Coordinador implicó afectar el funcionamiento del sistema eléctrico nacional, ya que las unidades Norgener 1 y 2, como cualquier otra unidad a base de carbón, tiene costos de generación más altos que las fuentes renovables y no tendría porqué haber obtenido esta preferencia y ventaja indebida". Es decir, añaden, la entrada en operación de ambas unidades, incluso cuando se utiliza para desplazar a otras unidades de carbón, entra completamente fuera del mérito económico.

Y enfatizan: "Esta preferencia no fue emitida con base en criterios claros, no tiene una justificación técnica ni ambiental y desde luego que presenta efectos negativos ambientales y para el equilibrio de mercado que no han sido evaluados. No solo estamos frente a una inevitable generación de mayores niveles de emisión de contaminantes locales y de gases de efecto invernadero, lo que contribuye al deterioro de la calidad del aire con sus consiguientes impactos en la salud de las personas, agrava el cambio climático y otros impactos ambientales negativos, sino que también se reduce la participación de energías renovables, lo que afecta directamente en la implementación de la transición energética limpia para el país".

También plantea una crítica puntual al Coordinador en cuanto a su conformación. Si bien reconocen que es un órgano colegiado autónomo, sostiene que "las decisiones que toma tienen muy poca o ninguna revisión". "No obstante, el organismo cuenta hoy con funcionarios que anteriormente ocuparon altos cargos en la empresa AES Andes, lo que significa que existen conflictos de interés en la toma de sus decisiones, que son decisiones públicas con nula o casi nula revisión", dicen.

Por ejemplo, mencionan a Eduardo González, actualmente ingeniero senior del Departamento Control de la Operación del organismo, que, en su anterior trabajo, por cuatro años, fue Jefe de Operaciones de dicha empresa. Y suman a Juan Carlos Olmedo, presidente del Consejo Directivo del Coordinador, también vinculado anteriormente a la firma.

En concreto, las organizaciones piden que, teniendo en consideración la gravedad del acto y al hecho de que está ocurriendo actualmente, así como la magnitud del daño que se está produciendo sobre la saluda y vida de las personas, así como al medio ambiente, conceder una orden de no innovar respecto a que, mientras esté pendiente la tramitación de este recurso o, en su defecto, por el lapso que se estime pertinente, la quema de carbón sea paralizada.

La alerta del Colegio Médico

El efecto en la salud también fue resentido por el Consejo Regional Antofagasta del Colegio Médico de Chile. El martes, en un comunicado, indicaron que "la situación planteada por la empresa de tener que quemar intensificadamente 94.000 toneladas de carbón previo al cierre el 31 de marzo del 2024, resulta del todo contradictoria con los fundamentos y objetivos perseguidos por la descarbonización y genera una situación concreta de mayor riesgo para la ciudad de Tocopilla y sus habitantes, ya declarada como saturada por MP10 y con índices mayores de diversas patologías comparando con zonas sin termoeléctricas a carbón en Chile".

La entidad detalló, según un estudio publicado en 2019 por la Universidad Católica, "22% mayor riesgo de mortalidad general; riesgo de mortalidad 172% mayor por cáncer de tráquea, bronquios y pulmón; 86% mayor riesgo de asma; 94% más riesgo de enfermedad isquémicas del corazón".

"Llamamos a las autoridades, especialmente al Coordinador Eléctrico Nacional y a la propia empresa a ser consecuentes con los fundamentos que motivan la transición energética, buscando alternativas adecuadas que permitan evitar mayores daños que los ya generados, a la salud humana y medioambiental", lanzaron.