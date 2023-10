Lembeye ficha a dos especialistas para fortalecer el grupo corporativo y de litigios

Entre Códigos

Ambos expertos cuentan con una amplia trayectoria profesional y experiencia en firmas de Chile y EEUU. Reginald Horn, quien se integra como asociado senior al área Corporativa y M&A, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master of Laws LL.M deNew York University School of Law. Posee experiencia en fusiones y adquisiciones, joint ventures, financiamientos, venture capital, reorganizaciones corporativas y concursales, así como contratación civil y mercantil general. Su historial incluye la representación de clientes nacionales y extranjeros en operaciones transfronterizas complejas.

