A cinco años de su debut, Under Pizza tiene hambre: proyecta completar 50 locales y crecer 30% en facturación

Este 2026 es un año especial para la marca chilena de pizzas estilo americano, Under Pizza. ¿El motivo? La cadena fundada por el grupo gastronómico chileno Victoria Foods -que además es dueño de la marca Melt desde 2018-, celebra su cumpleaños número cinco desde su primera apertura y lanzamiento en Chile.

La propuesta, explicó Cristóbal Barros, gerente general del grupo, se lanzó en 2021 para ser una marca especialmente competitiva en el segmento value -de precios bajos- en el mercado de comida rápida en Chile. La misión, en dicho entonces, era clara: “Convertirse en la pizza más rica y conveniente del país”.

Con un tiempo de espera promedio de seis minutos y medio desde que el cliente pide hasta que recibe su pizza, explicó el ejecutivo, hoy la cadena cumpleañera cuenta con 47 locales distribuidos desde La Serena hasta Valdivia y ha vendido 15.343.016 unidades de pizzas a la fecha. Este año, la hoja de ruta contempla superar las 50 tiendas, con foco especial en expandir su presencia en el sur del país.

El 2025 ya emprendieron un viaje similar: Barros aseguró que durante el año pasado abrieron 12 nuevos locales de Under Pizza y conquistaron localidades “clave” como Rancagua, Curicó, Los Ángeles y Valdivia. Este despliegue, sumado a ingresos obtenidos por la operación de Melt (46 locales) le permitió al grupo gastronómico superar los US $ 100 millones de facturación anual, consolidando una participación de entre 25% y 30% del mercado de cadenas de pizzerías en Chile.

Con los locales de Under más los de Melt, este año el grupo tiene contemplado superar las 100 locaciones, “proyectando un crecimiento del 30% en facturación versus 2025”. Para los siguientes cuatro años la apuesta será duplicar la cantidad de tiendas, llegando a las 200.

En paralelo, delineó Barros, “a través de nuestro brazo industrial, Profood Supply, operamos dos plantas con las que iniciamos hace menos de un año el negocio de venta B2B de pizzas congeladas e insumos para el canal Horeca”. El plan en este brazo del negocio, aseguró, es impulsarlo con fuerza con el objetivo de transformarse en el principal grupo pizzero del país y “en el operador de fast food de marca propia más relevante” a nivel nacional.