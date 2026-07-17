Airbus prevé que América Latina duplique su tráfico aéreo en los próximos 20 años

Airbus proyecta que América Latina duplique su tráfico aéreo durante los próximos 20 años para así responder a las necesidades de conectividad y desarrollo turístico de los distintos países de la región.

Así lo señaló Arturo Barreira, presidente de Airbus para América Latina y el Caribe, quien explicó a DF SUD que actualmente la región registra un promedio cercano a 0,5 vuelos por habitante, aunque países como Chile ya superan un vuelo por persona. “Nosotros estamos convencidos de que tenemos un potencial muy importante en la región”, sostuvo.

Brasil y México son los mercados más grandes de América Latina, debido al tamaño de sus poblaciones y territorios, además del volumen de tráfico de pasajeros que concentran. Respecto de los desafíos para la industria, el ejecutivo mencionó la volatilidad del precio del petróleo y el impacto que un mayor costo del combustible tiene sobre las aerolíneas. Pese a ello, afirmó que existe una demanda importante y que el mercado mantiene una tendencia de crecimiento. Como muestra de ello, indicó que durante los primeros cinco meses del año Airbus vendió más de 800 aviones en el mundo.