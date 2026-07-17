Airbus prevé que América Latina duplique su tráfico aéreo en los próximos 20 años
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Airbus proyecta que América Latina duplique su tráfico aéreo durante los próximos 20 años para así responder a las necesidades de conectividad y desarrollo turístico de los distintos países de la región.
Así lo señaló Arturo Barreira, presidente de Airbus para América Latina y el Caribe, quien explicó a DF SUD que actualmente la región registra un promedio cercano a 0,5 vuelos por habitante, aunque países como Chile ya superan un vuelo por persona. “Nosotros estamos convencidos de que tenemos un potencial muy importante en la región”, sostuvo.
Brasil y México son los mercados más grandes de América Latina, debido al tamaño de sus poblaciones y territorios, además del volumen de tráfico de pasajeros que concentran. Respecto de los desafíos para la industria, el ejecutivo mencionó la volatilidad del precio del petróleo y el impacto que un mayor costo del combustible tiene sobre las aerolíneas. Pese a ello, afirmó que existe una demanda importante y que el mercado mantiene una tendencia de crecimiento. Como muestra de ello, indicó que durante los primeros cinco meses del año Airbus vendió más de 800 aviones en el mundo.
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