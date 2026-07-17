Con aromas árabes marcando la pauta y ventas de US$ 25 millones en 2025: Silk Perfumes da su primer salto a espacios en retail

Con ventas superiores a los US $ 25 millones cerró su año 2025 la importadora de fragancias chilena Silk Perfumes.

Fundada en 2006, la firma hoy está al mando y es propiedad del indio Kamal Mirani, quien trabaja con diferentes marcas de distribuidores de perfumes en Chile y el extranjero, principalmente de Estados Unidos y Dubái.

Actualmente, su operación se sostiene en 26 puntos de venta en la Región Metropolitana (RM), que mezcla 22 máquinas de autoservicio (tipo vending machine) más cuatro tiendas físicas.

Por este último canal, afirmó Mirani, decidieron apostar este 2026, específicamente por el formato de local modular en espacios del gran retail.

Para marcar su primera incursión de este tipo, recientemente la marca abrió dos espacios físicos en Mall Plaza Norte y Mall Plaza Vespucio, en los que invirtieron cerca de $ 90 millones.

Y es que el negocio de la perfumería marcha bien. Desde la vereda de Silk Perfumes, en lo que va de este 2026 han evidenciado un 45% de crecimiento en ventas con respecto al año pasado, desempeño que sienta un precedente -aseguró Mirani– para proyectar la apertura de más ubicaciones en centros comerciales en la RM de cara al 2027 e, incluso, dar el salto hacia regiones.

¿Cómo se perfila este mercado en Chile? Según Kamal Mirani, el país actualmente “se ubica entre los con mayor consumo de perfumes de la región, lo que confirma un mercado maduro, pero todavía con espacio de desarrollo”.

Uno de los fenómenos más relevantes que han observado desde la firma, delineó este empresario, es la evolución de preferencias en los consumidores chilenos, quienes “buscan cada vez más propuestas diferenciadas y están más dispuestos a explorar nuevas marcas, formatos y familias olfativas”.

Ahí es donde la perfumería árabe entra con fuerza, aseguró, origen que “hoy representa cerca del 37,5% de nuestras ventas, reflejando una tendencia que ha ganado fuerza en los últimos años gracias a atributos como su duración, intensidad y excelente relación precio-calidad”, explicó Mirani.