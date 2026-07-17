Dueña de Sal Lobos alista ajustes en Puerto Patillos para recibir naves del doble de capacidad
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Sociedad Punta de Lobos (SPL) -la histórica salinera fundada en 1905 y controlada desde 2020 por el fondo estadounidense Stone Canyon Industries- ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una consulta de pertinencia para adecuar el Terminal Marítimo 2 de Puerto Patillos, en la comuna de Iquique, y así recibir naves Capesize de hasta 208.000 toneladas de peso muerto, más del doble de las 100.000 toneladas hoy autorizadas.
La iniciativa, que considera una inversión de US$ 3 millones, apunta a buques de 292 metros de eslora y 18,25 metros de calado, frente a los 260 metros y 14,8 metros de las mayores naves que actualmente pueden operar en el terminal, desde donde la compañía embarca la sal que extrae del Salar Grande de Tarapacá.Según el documento, presentado el 13 de julio, los estudios técnicos concluyeron que no se requieren modificaciones a la infraestructura terrestre ni marítima de embarque, sino solo ajustes al sistema de boyas y amarres: reforzar y reubicar tres de las seis boyas existentes, rotar la orientación de la amarra e instalar una boya pilar con luz destellante para señalizar.
La firma precisó que los cambios no alteran la capacidad de transferencia de sal del complejo portuario y que el Terminal 2 seguirá operando en forma simultánea e independiente al Terminal 1, adecuándose “a las cambiantes necesidades del transporte marítimo” y a la infraestructura de los puertos de destino de sus clientes.
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