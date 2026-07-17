Grupo Valdivieso se rearma para sus 150 años: se define como empresa de “consumo masivo” y va por nuevos mercados

Con una trayectoria marcada por 20 años en CMPC, Patricio Arenas asumió la gerencia general del Grupo Valdivieso a mediados de 2023.

Ese año, las exportaciones de vino tranquilo -esto es, sin burbujas- cayeron un 20% en Chile. Y si bien sintieron el golpe, el ejecutivo señala que “lo que en algunos casos puede ser considerado una debilidad, estar mucho más concentrados en el mercado doméstico, ese año se convirtió en una fortaleza”.

El grupo ligado a la familia Mitjans vende solo un quinto de su producción al extranjero, todo el resto se comercializa en Chile. Por segmentos, desclasifica Arenas, sus ingresos se dividen en: un 40% espumantes (Valdivieso); un 40% licores (donde destaca Mitjans); y el 20% es vino tranquilo (el sello premium Caballo Loco).

Arenas explica a DF que han logrado remar contra la corriente, porque el espumante y el vino blanco siguen creciendo a nivel mundial, mientras que la crisis de la industria se concentra en los tintos. De esta manera, el gerente cuenta que si bien tuvieron pérdidas en 2023, el 2024 ya pasaron a números azules y los han mantenido.

La reestructuración

En 2025 -dice Arenas-, vendieron $ 39.000 millones y este año proyectan crecer un 10% más, a $ 43.000 millones. La hoja de ruta que han trazado va hasta 2029, cuando Grupo Valdivieso cumplirá 150 años. Ese ejercicio quieren alcanzar ventas por $ 50.000 millones.

Arenas no esconde que para llegar a estos resultados tuvieron que pasar por una profunda reestructuración en la empresa: se renovó “prácticamente toda la plana ejecutiva” y se redujo la dotación en un 30%.

“Todo lo que hemos hecho está enfocado en mejorar la eficiencia y disminuir los costos (...) en 2023 el embotellado operaba en dos lugares distintos. Teníamos la bodega de vino en Lontué y el vino se embotellaba allá. Acá (en Macul) se producían los espumantes y licores. Hoy el embotellado completo está acá, concentrado en una sola planta y es mucho más liviano. Estamos logrando producir un 30% más porque tenemos más flexibilidad”, ejemplifica.

Por otro lado, tercerizaron ciertas operaciones. Arenas explica que la compañía vende mucho más el segundo semestre: el 18 de septiembre impulsa la categoría de licores y el fin de año la de espumantes. Así, la estacionalidad hace que necesiten una dotación de transporte y distribución adaptable a las fechas, por lo que la externalizaron.

“Invertir nuevamente”

Arenas, ahora, pasa la página. “Estamos enfocándonos en innovar, proponer cosas nuevas al mercado y en empezar a invertir nuevamente”, afirma. Así, si bien la eficiencia era el primer pilar de su plan de negocios, los otros dos son: “vender más y mejor”, es decir, optimizar los portafolios y enfocarse en lo más rentable; y el tercero es desarrollar nuevos negocios.

“El año pasado partimos desarrollando y retomando procesos de innovación y desarrollo que, de alguna forma, en esos períodos de crisis dejamos durmiendo”, señala.

Así, adelanta que este 2026 van a cerrar el ejercicio con 12 lanzamientos de nuevos productos. Los tres primeros fueron un espumante Moscato y dos vinos, pero el más reciente llama la atención: un licor Mitjans sabor pistacho.

¿Por qué pistacho? Arenas apunta que el chocolate Dubái puso ese sabor de moda, incluso en tragos, y decidieron subirse a esa ola. El gerente subraya que no es un detalle, sino una nueva forma de mirar el negocio: “El Grupo Valdivieso se asocia fuertemente a una viña (...) nosotros hoy nos definimos como una empresa de consumo masivo. No estamos enfocados en lo que somos capaces de producir, sino que en lo que el consumidor quiere”.

Así, como ejemplos, cuenta que para septiembre van a lanzar una granadina cero azúcar (para el terremoto) y una granadina azul, en base a una campaña donde van a proponer tomar “maremoto”.

Con todo, Arenas postula que a nivel mundial hay una fuerte tendencia hacia los formatos más pequeños y que Valdivieso ha apostado por los tragos en lata, donde tienen un 50% de participación de mercado en espumante. Ahora apuntan a otra categoría que ven crecer con fuerza, que son los ready-to-drink (cócteles listos para tomar), donde ya tienen spritz y buscan ampliar el portafolio.

Por eso, hoy la principal inversión en curso es una línea para cuadriplicar la capacidad de producción de latas, porque a 2029 quieren estar posicionados en ese mercado.

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