Jetsmart insiste en el TDLC que suspenda licitación Santiago-Lima: "podríamos ser expulsados de esa ruta"

Jetsmart podría perder el 65% de sus rutas Santiago a Lima en la próxima liictación de la Junta Aeronáutica Civil (JAC). Por eso, la aerolínea insistió en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) la suspensión del concurso, porque su operación entre Chile y Perú está en riesgo por las bases de licitación publicadas el 29 de septiembre.

La autoridad inició el proceso con 9 de sus 14 frecuencias, además de otras 4 que tenía en reserva, totalizando en 13 la cantidad de frencuencias.

En paralelo, la cartera encabezada por Martín Mackenna intentó ampliar el número de rutas incluyendo 23 de Latam Airlines, pero el TDLC cerró la posibilidad. La JAC elevó una reclamación que fue admitida por la Corte Suprema. Sin embargo, Jetsmart por su parte impulsó una consulta para poder modificar las bases del concurso en curso.

Suspensión y sus riesgos

Existen 84 rutas Santiago a Lima, Jetsmart tiene 14, Latam Airlines cuenta con 46 y el resto son de Sky Airline. La aerolínea low cost hace siete años está abriéndose paso en el mercado, pero advierte que está en desventaja que el resto de sus competidores.

"Al no adoptar las medidas cautelares solicitadas podría hacer impracticable el análisis y establecimiento de posibles condiciones procompetitivas que deban ser cumplidas en relación a la Ruta Santiago-Lima, dadas las distorsiones competitivas que sus condiciones actuales presentan, según se reseñó en nuestro libelo. En efecto, considerando la duración habitual de los asuntos no contenciosos previstos en el Decreto Ley N° 211, resulta evidente que la resolución del presente caso no ocurrirá antes del cumplimiento de los hitos indicados en las Bases de Licitación", dijo la aerolínea.

Jetsmart calcula que de no suspender la licitación: "podríamos ser expulsados de esa ruta, con los efectos adversos sobre la competencia, que serían muy difíciles si no imposibles de revertir".

Algunos de los criterios que Jetsmart busca incluir son: evaluar la necesidad de establecer límites a la tenencia de frecuencias en la ruta Santiago-Lima, dados los altos porcentajes de frecuencias aéreas adjudicadas que exhiben algunos actores; determinar si corresponde restringir la participación de uno o más incumbentes en dicha licitación, y resolver la falta de definición de vigencia o plazo que afecta a algunas frecuencias adjudicadas en esta ruta, que se podría constituir en una barrera anticompetitiva adicional, entre otros efectos.

Según el representante de la aerolínea, Raúl Montero, de Alessandri Abogados, no contar con las medidas “podría generar una estructura de mercado aún más riesgosa para la libre competencia que aquella que existe hasta la fecha (..) podría favorecer el acaparamiento de frecuencias aéreas”, acusó.