Partió huelga de puertos de Costa Este de EEUU: el 75% de los envíos chilenos al mercado norteamericano entran por esa zona

Los trabajadores portuarios de la Costa Este y el golfo de Estados Unidos iniciaron este martes una huelga masiva, luego de que las conversaciones para un nuevo acuerdo laboral, centrado en temas salariales, fracasaran. La paralización afecta a 36 puertos -como Nueva York, Savannah, Houston, Miami y Nueva Orleans-, los cuales manejan el 41% del volumen de contenedores del país.

La industria chilena tiene los ojos puestos en este suceso, debido a la importancia que tiene Estados Unidos para la economía. De acuerdo a datos levantados por la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC), Chile exporta al año 1,4 millones de TEU (contenedor de 20 pies) al mundo, y el 17% del total va a la nación norteamericana (240 mil TEU).

Los embarques de Asia están desviándose a la Costa Oeste estadounidense, mientras que las naves que salen de América Latina y Europa están parando en zonas del Caribe y en Panamá.

Si se mira en detalle la cifra, de los 240 mil TEU, 180 mil van dirigidos a la Costa Este y el golfo de Estados Unidos, lo que equivale al 15% de las exportaciones totales de Chile y al 75% de los envíos que van a la nación norteamericana.

Por esta razón, las navieras que salen desde los diversos puertos del país comenzaron a implementar acciones preventivas para minimizar el impacto, mientras que los gremios exportadores se encuentran monitoreando de cerca la situación.

Desvío de naves

Una fuente ligada a MSC Chile recalcó a DF que las operaciones de todas las navieras de contenedores están detenidas en los distintos puertos de EEUU, por lo que tuvieron que comenzar a tomar medidas de mitigación.

Tal profesional indicó que para ir restando la carga de los puertos del este, MSC lleva algunas semanas limpiando los puertos de trasbordo de Panamá y del Caribe, para así dejar las naves de manera momentánea en esos países; mientras que otras navieras además han tenido que detener su carga.

“Nosotros todavía no hemos detenido el envío de naves, pero todo depende como avance la huelga. Si dura cuatro o cinco días, probablemente empecemos a tomar medidas más drásticas para evitar la bola de nieve. A la costa oeste están llegando todas las embarcaciones de Asia, mientras que el Caribe y Panamá está recibiendo las de América Latina y Europa, por lo cual hoy día esos puertos están de alguna manera con mayor utilización”, enfatizó.

Los planes de contingencia que se están poniendo en marcha van a llevar a las navieras a implementar una serie de recargos, lo que va implicar mayores costos para los exportadores.

Por ejemplo, Maersk indicó que debido a la huelga deberán implementar de manera temporal un Recargo Local por Disrupción aplicable a toda carga que tenga destino, origen o trasbordo en cualquier de los puertos de Estados Unidos ubicados en la Costa Este o en la cuenca del golfo.

Este recargo será efectivo a partir del 21 de octubre y será aplicado de acuerdo al tamaño del contenedor. Uno de 20 pies tendrá un costo extra de US$ 1.500, de 40 pies tendrá de US$ 3 mil, y los de 45, US$ 3.780 más.

“Este recargo resulta necesario para cubrir los mayores costos operativos que se incurrirán debido a las disrupciones en el servicio, garantizando la sostenibilidad de nuestros servicios y el apoyo continuo a los requerimientos de su cadena de suministro”, señaló.

Cabe destacar que, según datos de especialistas internacionales, cada día de operación detenida en los puertos de Estados Unidos, implica entre una o dos semanas de impacto posterior de congestión.

Gremios exportadores

En el caso de la industria frutícola, Frutas de Chile señaló que existe preocupación por la extensión que podría tener el conflicto, debido a que hay embarques que están llegando esta semana a la Costa Este.

“Actualmente, nuestros registros indican que estarían siendo afectados más de 580 contenedores de frutas frescas chilenas, algunos de los cuales habrían sido dejados en Panamá ante imposibilidad de continuar a destino o bien que no podrán desembarcarse al llegar a la costa este, quedando el buque a la gira con los costos asociados y la pérdida de los programas de entrega a los distribuidores en EEUU”, indicó el gerente general de Frutas de Chile, Miguel Canala-Echeverría

Estos contenedores corresponden a aproximadamente 11.743 toneladas de fruta fresca chilena (11.362 ton de cítricos, 177 de kiwis y 204 de paltas), por un valor FOB estimado de US$ 37 millones.

Por su parte, el presidente de SalmónChile, Arturo Clément, enfatizó que como gremio esperan que se pueda llegar a un acuerdo entre los trabajadores y las autoridades correspondientes para evitar que siga esta huelga portuaria.

“Estados Unidos es fundamental para las exportaciones de nuestro sector productivo, por lo que esperamos que se pueda resolver este conflicto y evitar sus posibles efectos tanto para los exportadores chilenos como para la economía internacional”, recalcó.