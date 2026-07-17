Vacaciones de invierno impulsarán el transporte al aeropuerto con brasileños y argentinos liderando el turismo
Cabify anticipa un alza de la demanda durante el receso invernal, en un escenario marcado por el mayor flujo de visitantes extranjeros hacia la zona central y el incremento de los viajes de los chilenos dentro y fuera del país.
Noticias destacadas
Las vacaciones de invierno volverán a poner presión sobre el transporte hacia el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. El mayor flujo de turistas extranjeros y el aumento de los viajes de los chilenos dentro y fuera del país anticipan semanas de alta demanda para los servicios de movilidad durante uno de los períodos más activos del año para el sector turístico.
Según cifras citadas por Cabify, los visitantes brasileños representan el 37% de los extranjeros que llegan a los centros de esquí de la zona central, mientras que los argentinos concentran otro 25%, impulsados principalmente por el turismo de compras y el tipo de cambio favorable. Las Condes, Providencia y Santiago concentran la mayor parte de las pernoctaciones de estos viajeros.
En paralelo, los desplazamientos de los chilenos también aumentan durante el receso. La compañía, con datos de Sernatur, señala que el 45% de los viajes con alojamiento dentro del país se concentrará en las regiones Metropolitana, Valparaíso y La Araucanía. En el caso de quienes viajan al extranjero, el 70% opta por destinos de playa como Punta Cana, Cancún y Río de Janeiro, mientras que las escapadas de corta distancia se dirigen principalmente a Mendoza, Buenos Aires, Lima y Pucón.
En este escenario, el aeropuerto de Santiago vuelve a convertirse en el principal punto de distribución de pasajeros durante la temporada.
El director de Estrategia y Crecimiento de Cabify Chile, Franco Bevilacqua, afirmó que el principal desafío para las empresas de transporte durante estas semanas es absorber el aumento de la demanda manteniendo un servicio predecible y seguro.
"En períodos de alta demanda, el principal desafío no es solo absorber el volumen de pasajeros, sino ofrecer un servicio predecible, cómodo y seguro en cada trayecto", señaló.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Tomás Bercovich, de Global66, cuenta en medio de la celebración en Atenas cómo se convirtió en el nuevo Emprendedor Endeavor chileno
El cofundador y CEO de la fintech chilena fue aprobado unánimemente por el jurado para ingresar a la red global de apoyo al emprendimiento y adelantó los planes de la startup, que crece más de 100% al año y es rentable hace dos años.
Exxacon demanda a la Municipalidad de Peñalolén por US$ 4,5 millones tras cuatro rechazos a dos edificios terminados
La inmobiliaria acusa a la DOM de rechazar cuatro veces la recepción definitiva del proyecto Cuvée, pese a que el SEA y el Minvu habían descartado una exigencia que la municipalidad seguía imponiendo. El retraso alcanzó 459 días y, según el libelo, dejó a la empresa pagando intereses a Santander y Frontal Trust.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete