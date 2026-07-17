Vacaciones de invierno impulsarán el transporte al aeropuerto con brasileños y argentinos liderando el turismo

Cabify anticipa un alza de la demanda durante el receso invernal, en un escenario marcado por el mayor flujo de visitantes extranjeros hacia la zona central y el incremento de los viajes de los chilenos dentro y fuera del país.

Las vacaciones de invierno volverán a poner presión sobre el transporte hacia el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. El mayor flujo de turistas extranjeros y el aumento de los viajes de los chilenos dentro y fuera del país anticipan semanas de alta demanda para los servicios de movilidad durante uno de los períodos más activos del año para el sector turístico.

Según cifras citadas por Cabify, los visitantes brasileños representan el 37% de los extranjeros que llegan a los centros de esquí de la zona central, mientras que los argentinos concentran otro 25%, impulsados principalmente por el turismo de compras y el tipo de cambio favorable. Las Condes, Providencia y Santiago concentran la mayor parte de las pernoctaciones de estos viajeros.

En paralelo, los desplazamientos de los chilenos también aumentan durante el receso. La compañía, con datos de Sernatur, señala que el 45% de los viajes con alojamiento dentro del país se concentrará en las regiones Metropolitana, Valparaíso y La Araucanía. En el caso de quienes viajan al extranjero, el 70% opta por destinos de playa como Punta Cana, Cancún y Río de Janeiro, mientras que las escapadas de corta distancia se dirigen principalmente a Mendoza, Buenos Aires, Lima y Pucón.

En este escenario, el aeropuerto de Santiago vuelve a convertirse en el principal punto de distribución de pasajeros durante la temporada.

El director de Estrategia y Crecimiento de Cabify Chile, Franco Bevilacqua, afirmó que el principal desafío para las empresas de transporte durante estas semanas es absorber el aumento de la demanda manteniendo un servicio predecible y seguro.

"En períodos de alta demanda, el principal desafío no es solo absorber el volumen de pasajeros, sino ofrecer un servicio predecible, cómodo y seguro en cada trayecto", señaló.