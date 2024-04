Herman Chadwick aborda asesinato de carabineros en su última junta al mando de Enel Chile y da un consejo: "Recuerden siempre que esta es una empresa chilena"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A las 10.00 horas en punto, desde la "nueva casa" de Enel Chile, en sus oficinas en la torre 2 del Mercado Urbano Tobalaba (MUT) en Las Condes, el presidente de la compañía, Herman Chadwick, encabezó este lunes su última junta de accionistas de la compañía pero sin eludir la contingencia. Minutos antes de dar por iniciado el encuentro, abordó el asesinato en la madrugada del sábado de tres carabineros en Cañete en la Región del Biobío, siguiendo después un discurso que estuvo marcado por su visión de país y una profunda reflexión después de ocho años en la eléctrica.

Antes de iniciar la junta, el presidente de Enel Chile indicó que era su deber referirse a la "dolorosa situacón que atraviesa el país a través del horroroso crimen de los tres carabineros que hemos vivido en el sur de Chile". "Cuando matan o hieren a un carabinero están matando o hiriendo el alma de Chile. Son ellos la primera línea nuestra, la que sale en defensa de los derechos, no queremos que se vulneren", dijo.

"Quisiera mandarle un saludo al cuerpo de Carabineros y decirles que el mundo público y el mundo privado en esta lucha no están separados. Nosotros como empresa tenemos que tener presente nuestras obligaciones con respecto a tratar de mantener y colaborar con el orden público y con que termine en Chile el terrorismo que nos ha azotado en este último tiempo", señaló.

El empresario reflexionó que "todos sabemos y lo vimos en la última ENADE, que el mundo público no opera ni funciona sin el mundo privado y todos sabemos que el mundo privado requiere las políticas públicas que el mundo público les da. Por lo tanto, finalmente el mundo público y el mundo privado, frente a los problemas que vive el país, son una sola persona".

Y sinceró: "Nosotros pertenecemos al mundo privado, con una relación bastante estrecha con el mundo público por la naturaleza de nuestra compañía. Y es por eso que frente a los horrorosos hechos que hemos vivido estos últimos días, quisiera darle un gran pésame a Carabineros de Chile, al mundo público y también compartir con el mundo privado el dolor y la tristeza que hoy día nos embarga".

"Recuerden siempre que esta es una empresa chilena"

Su visión del país y del sector eléctrico fue el núcleo del discurso de Chadwick, pero también parte importante del tono de su mensaje estuvo marcado por la despedida luego de no ser propuesto por Enel SpA. en el listado de candidatos enviado el 29 de abril. "Para mí esta es la última junta de accionistas, después de ocho años de incansables labores como Presidente de la empresa y de este Directorio. Agradezco a los accionistas la confianza que me han entregado para dirigir a Enel Chile y sus filiales. A cada uno de los directores por su trabajo leal y comprometido durante este período. Sé que confiaron en mí y se los agradezco. Espero haber estado a la altura del cargo que me encomendaron", sostuvo.

Chadwick complementó que trabajó con toda su energía por dirigir el crecimiento y desarrollo de Enel y ser parte importante de la transición energética que se ha llevado a cabo durante los últimos años. Y mencionó diversos logros como el cambio de Enersis a Enel Américas, el nacimiento de Enel Chile y los cambios de Endesa a Enel Generación y de Chilectra a Enel Distribución, la venta de Enel Transmisión al Grupo Saesa, entre otras.

Pero el presidente saliente tenía una recomendación: "Permítanme un par de consejos antes de terminar mi labor, que les doy con mucha sinceridad y cariño. Recuerden siempre que Enel es una empresa chilena, sociedad anónima abierta que se transa en bolsa y que tiene en sus manos la energía que mueve al país".

Y lanzó: "Créanme que traté siempre de destacar a Enel como una empresa nacional que, si bien tiene un accionista -al que respetamos- mayoritario italiano, continúa siendo una empresa chilena que se debe al país y a los chilenos. A nadie más". "Dejo mi cargo contento, confiado en que el directorio que viene seguirá por el mismo rumbo y que todas las personas con las cuales trabajé durante estos años seguirán trabajando con las mismas ganas y el mismo interés que siempre lo han hecho", añadió.

Al inicio de su discurso, mencionó que "Enel es líder del mercado eléctrico nacional y es algo que tenemos que meternos todos en la cabeza porque no es una compañía más del sector eléctrico, es la líder del sector eléctrico y así lo considera todo el mundo político, social, económico, empresarial, del país. Por lo tanto, siempre tenemos que estar presentes como Enel, en cualquier acto que haya en el país, en relación no solo con energía, sino en relación también de cómo le va al sector privado".

"El país políticamente se ha desordenado brutalmente"

En su visión del escenario local, recordó que después de un año marcado por la incertidumbre que produjo en el empresariado un nuevo intento de cambiar la Constitución, Chile optó por continuar con la actual Carta Magna y "afortunadamente el tema se zanjó por unos años, lo que dio algunas certezas que son importantes y que hoy estamos viviendo". Sin embargo, recalcó que el país "sigue convulsionado" en otros sectores: "En economía, se plantean y debaten diversas reformas que, mientras no se definan, junto a la lentitud de los permisos, retrasan las inversiones y ralentizan el crecimiento".

En su análisis, dijo que se ha hablado mucho en estos últimos días acerca de por qué el país no crece. "La verdad es que aquellos que no tengan claro por qué el país no crece, hay que repetirles una y otra vez, porque el país requiere orden, requiere tranquilidad, requiere acuerdos más que legislación. La legislación puede venir después, pero el problema de Chile hoy día es más un problema político y económico".

"El país crece lentamente, pero algo crece, pero políticamente se ha desordenado brutalmente y tenemos que ponernos como empresa privada también al frente de esa diversidad que existe hoy día en el mundo público, para poder colaborar con ellos a fin de ser parte de la solución que este país requiere a corto andar", sostuvo.

Por otra parte, precisó, "la delincuencia se ha apoderado de muchas familias, sectores industriales y empresariales, que claman por seguridad. "La gente quiere seguridad en el país. Sé que el problema de la seguridad es un problema chileno y también mundial. No hay que esconderse de que el mundo está revolucionado en cuanto a seguridad y que todos los países están buscando y velando por la seguridad de ellos mismos. Sin embargo, en el caso de Chile, entre el mundo privado y el mundo público, debemos retomar acuerdos para el camino de la paz y desarrollo del país. Sin paz no hay desarrollo", indicó.

Añadió que hubo un año marcado por lamentables conflictos armados, los que además de generar una crisis humanitaria de proporciones, provocaron efectos en las economías a nivel global. "Esta empresa tiene una importante dependencia del mundo. Depende del gas, depende del petróleo. Ahora dependemos menos porque tenemos la luz y el viento. Pero esa dependencia nos hizo que tuvimos tarifas diferentes de sus materias primas, que nos llevó en algunos momentos poder hacer un buen negocio del gas. Pero básicamente al tener precios de nuestras materias primas que no solo desconocíamos sino que subían por las guerras y los problemas y conflictos de Europa, sobre todo el conflicto ruso", comentó.

Reforma a la distribución

En línea con lo anterior, planteó que grandes desafíos a nivel nacional e internacional han tenido efectos importantes en el mercado de la generación y de la distribución eléctrica, como son las alzas de los precios de los combustibles, producto de la inestabilidad internacional, y en Chile "la falta de una legislación moderna en distribución que permita capitalizar la transformación energética que hemos hecho hacia la energía limpia del sol y del viento". "Para conducirla hacia los clientes finales, es indispensable una reforma legal que haga posible la descarbonización del consumo y una verdadera transición energética", reiteró.

Y lanzó: "Tenemos esperanzas que en el nuevo directorio hayan algunos que sean especialistas en todo lo que dice relación con estas materias y podamos desde el directorio y desde la gerencia poder mostrar una luz para que el gobierno y el Parlamento entiendan cuáles son las reformas que tiene que haber en materia de distribución eléctrica y en materia de tarifas para darle al mercado una mayor amplitud, una mayor flexibilidad y así poder progresar con la energía hacia adelante".

Chadwich recalcó que "nuestro marco regulatorio tiene más de 40 años y debe ser reemplazado por uno más competitivo, que promueva las inversiones y fomente la calidad de servicio, que con el debido sustento técnico y económico modernice nuestro mercado y nos lleve a la electrificación limpia del transporte, calefacción y procesos industriales, y que favorezca el objetivo país de materializar una transición energética justa y que beneficie a nuestros clientes y accionistas".

Para lograr lo anterior, puntualizó, "se deben atender con la debida urgencia y relevancia nuevas normas que el desafío energético del país y del planeta nos exigen urgentemente".

Asimismo, recordando lo que fue el año pasado, indicó que tuvieron un año que presentó mejores condiciones hidrológicas debido al aumento de las precipitaciones a causa del Fenómeno del Niño, las que nos permitieron incrementar, la generación de energía desde sus centrales hidroeléctricas. "La verdad es que llovió y pienso -lo he dicho muchas veces- que esta compañía con lluvia, cambia (...) Lo que hace generar más y la que hace tener mayores dividendos para los accionistas", comentó.

Nuevo presidente y ratificación de gerente general

En la cita, se designó un nuevo directorio para el período 2024-2027. Luego de la votación de los accionistas, el directorio de siete miembros quedó conformado por Marcelo Castillo, María Teresa Vial, Pablo Cabrera, Isabella Alessio, Salvatore Bernabei, Mónica Girardi y Pablo Cruz.

Como presidente del directorio fue designado Marcelo Castillo y el comité de directores quedó compuesto por María Teresa Vial, Pablo Cabrera y Pablo Cruz.

Asimismo, en su primera sesión ordinaria el nuevo directorio acordó confirmar a Giuseppe Turchiarelli como gerente general de la compañía a contar del 1 de mayo, cargo que desempeñaba con carácter de interino desde el 1 de marzo pasado. En tanto, en un hecho esencial, se detalló que Turchiarelli continuará desempeñando el cargo de Gerente de Administración, Finanzas y Control de Enel Chile S.A., en carácter interino.