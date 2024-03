Senadores retoman tramitación de reforma al SEIA en medio de nuevo flanco para el gobierno por requerimiento de oposición al TC

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tras el receso legislativo, este lunes se retomó la tramitación en el Congreso de la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que contempla la modernización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con la exposición de nuevos actores que comentaron el articulado. Sin embargo, el hito se dio en medio de un nuevo flanco que se abrió para el gobierno: un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte de senadores de la oposición.

En la tarde de este lunes, la comisión de Medio Ambiente del Senado continuó el trámite del texto, recibiendo a Libertad y Desarrollo, la académica Verónica Delgado y Oceana.

El centro de estudios, por ejemplo, planteó que el texto no incorpora incentivos concretos para que la administración reduzca sus plazos. Mientras, respecto al diseño institucional, reconocieron que "preocupa básicamente el riesgo de la concentración de poder en un único actor". Eso sí, señalaron que uno de los aspectos más valiosos es que se considere un recurso de reclamación único para todos los interesados.

Mientras, Oceana, destacó aspectos como la eliminación del Comité de Ministros y la unificación de recursos judiciales y administrativos, pero planteó como preocupaciones -entre otras- el rol del director regional del SEA.

Junto con admitir que no tenían una opinión totalmente formada del articulado, los senadores de la instancia reiteraron sus dudas y surgieron otras nuevas. Matías Walker indicó que, así como se elimina el Comité de Ministros, por qué no optar por el mismo criterio respecto del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, "y eliminar esa instancia técnico político y que sea un órgano 100% técnico". Asimismo, si bien reconoció que pareciera haber consenso respecto a la pertinencia del recurso de reclamación, sostuvo que sí hay cuestionamiento en cuanto a "concentrar demasiado poder en la dirección ejecutiva del SEA".

Esta última preocupación fue compartida por la senadora Isabel Allende quien además planteó su inquietud por la relación que puede tener el texto con un proyecto para reducir plazos que está en tramitación en la Cámara de Diputados.

Requerimiento ante el TC

Fue en ese contexto que el senador Sergio Gahona, junto con admitir que no ha podido armar un juicio completo del proyecto y que el texto "tiene bien poco de reducir los plazos", aprovechó la instancia de reiterar una arremetida de sus pares contra una definición del Gobierno vinculada a cambios en la evaluación ambiental de proyectos que se dio en un carril paralelo.

Se trata de un requerimiento de inconstitucionalidad de un grupo de senadores de oposición ante el TC por un decreto dictado el 22 de agosto de 2023 por el Presidente de la República que fue publicado el 1 de febrero de este año en el Diario Oficial en que el Gobierno definió modificaciones al reglamento del SEIA.

En el escrito, de 21 páginas, se sostiene que "el Presidente de la República, en ejercicio de su potestad reglamentaria de ejecución, ha transgredido y pretendido ampliar sus competencias normando aspectos que corresponden a una ley general y que establece las bases esenciales del medio ambiente, a saber, la ley 19.300. Del mismo modo, ha alterado las competencias de organismos evaluadores de aquella legislación, a la vez que termina por inmiscuirse en materias que son propias de la ley orgánica constitucional, en tanto inciden en las atribuciones de la judicatura, disposiciones que -por lo demás- corresponde que sean controladas obligatoria y preventivamente por este Tribunal Constitucional".

"Hay cosas que son materia de ley y no de reglamento. Se aumentan requisitos a las DIA, cuestión que no está establecidas en la ley. No debiera ser potestad reglamentaria del Presidente de la República a través de su ministra del Medio Ambiente sino de la ley que debe discutirse en el Congreso", dijo el senador, pidiendo en la comisión que la titular de la cartera, Maisa Rojas, envíe antecedentes sobre la consulta ciudadana.

En la cita, Rojas no comentó la arremetida de la oposición, pero sí abordó la duda respecto a la reducción de los tiempos involucrados en el proyecto. "Hay algunos aspectos que disminuyen plazos legales, hay otros que buscan disminuir tiempos totales de tramitación. Nuestra propuesta disminuye plazos y también indirectamente porque esperamos que se presenten mejores proyectos (...)", comentó.