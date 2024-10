AZA por proyecto de acero verde del Gobierno: "Puede ser bonito, pero está en etapa incipiente y el mercado no da"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Con inversiones sobre los US$ 30 millones, una participación del 60% del mercado nacional y exportaciones a Perú, Colombia y República Dominicana, la chilena AZA señaló que para producir "acero verde" -es decir, con baja o nula huella de carbono- no es necesario tomar el camino largo de extraer mineral y procesarlo con tecnología que aún no está probada. "En Chile ya hay acero verde y lo produce AZA", afirmó Juan Greibe, gerente de Metálicos de la compañía controlada por Matetic, Del Río, Von Mülhenbrock y Osano.

La vía de AZA es reciclar y procesar chatarra con energía 100% renovable. Un negocio que a juicio del ejecutivo es rentable. Aunque esta acerera es una sociedad cerrada, Greibe destacó que opera con ganancias y que nunca han habido pérdidas, aún cuando el mercado se puede estrechar, como ha ocurrido en la post pandemia con la construcción.

Se trata de un modelo diferente al planteado por La Moneda en su misión para “recuperar” la producción de acero luego del cese de operaciones de la siderúrgica Huachipato. Así, ante el apagado indefinido del alto horno de la filial del grupo CAP, el Gobierno comunicó que abrirá una licitación internacional en 2025 -a través de la Corfo- para adjudicar una mina de hierro en Huasco y así producir el denominado “acero verde”.

Se trata "de una tecnología aún incipiente, que reduce el mineral de hierro a partir de la utilización de hidrógeno verde y, sin duda, tiene todas las complejidades asociadas al hidrógeno verde, que sabemos que requiere de un gran consumo energético (....). Entendemos que tomará un tiempo consolidar este tipo de tecnología", explicó Greibe.

"Nuestra vía, la del reciclaje de chatarra con energía 100% renovable, es la que nos permite decir con propiedad que tenemos una de las huellas de carbono más bajas de la industria mundial”, agregó. De hecho, dentro de las empresas que reportan en el World Steel, la firma chilena se ubica dentro del Top10 de las que menor huella de carbono emiten.

Mediante un proceso estandarizado a nivel internacional, AZA reporta 240 kilogramos de CO2 por cada tonelada de acero producido, mientras que el promedio de la industria se ubica en 1.910 kilogramos. De hecho, dos tercios de la industria global se componen por acero cuyo mineral tiene una huella superior a ese promedio e incluso en algunos casos la cifra alcanza los 3.000 kilogramos de CO2 por tonelada producida. Y haciendo un doble click sobre el grupo específico de las acerías como AZA, las semi integradas, el promedio se ubica en 670 kilogramos de CO2 por tonelada, ubicando a la chilena en las posiciones de vanguardia mundial.

“En Chile hoy hay acero verde y tenemos la capacidad de seguir abasteciendo al mercado local y con una huella de carbono que es de excelencia a nivel mundial”, enfatizó Greibe y agregó: “Yo diría que puede ser un bonito proyecto (el del Gobierno), pero todavía está en etapa incipiente y el mercado tampoco da".

El mercado y las preocupaciones

Después de una fuerte caída de -30,4% del consumo aparente de acero en Chile durante 2022, el mercado del acero ha logrado repuntar magramente. "Lo que estamos viendo hoy es que el mercado toma tiempo que se recupere", sostuvo el gerente de Metálicos. Entonces, "para los niveles de demanda que hay hoy y las proyecciones de crecimiento, AZA tiene la capacidad de suministrar acero verde de calidad en los proyectos que vienen”.

En cuanto a su producción, la compañía chilena recalcó que el msector ha caído fuertemente y que en los últimos dos años "hemos visto un tamaño de mercado en nuestro principal producto, la barra de construcción, en torno a las 450.000 toneladas, y vemos que el 2025 deberá estar en torno a ese mismo volumen".

"Nuestra expectativa (sobre el negocio de la construcción) era que se recuperara hacia el 2025, pero ya vemos que eso no va a ocurrir (...), esas luces no se ven”, proyectó Greibe.

“En el corto plazo, entendemos que se van a reactivar algunas inversiones en autopistas, pero nos preocupa mucho la situación del mercado inmobiliario. Los procesos de inversión tienen un ciclo y en base a esos ciclos probablemente, el 2026 sea más auspicioso", agregó respecto al acero.

Nuevas inversiones y el Fragmentador

La acerera chilena considera un Capex de mantenimiento entre US$8 y US$10 millones anuales, y actualmente se encuentran culminando uno de sus proyectos estrella: un sistema de fragmentador de chatarra de casi US$26 millones.

Se trata de una tecnología nueva en Chile que llegará a procesar , en régimen, 20.000 toneladas de chatarra mensualmente, la cual será principalmente electrodomésticos domiciliarios y automóviles. "Lo que hace este equipo es triturar y separar los metales ferrosos, los no ferrosos y todo lo metálico".

AZA también recupera otros metales que los vende a buen precio, como aluminio, cobre y bronce.