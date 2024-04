Clean Tech Lithium vuelve a solicitar dos CEOL por dos proyectos de litio por US$ 800 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Clean Tech Lithium PLC (CTL) volverá a presentar las solicitudes de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) para Laguna Verde y la Cuenca Francisco, actualizándolas en línea con los últimos requerimientos que estableció el gobierno, luego de reunirse con representantes del Ministerio de Minería durante la semana pasada.

CTL aclaró que el proceso de nueva presentación no tiene ningún impacto en el calendario previsto del proyecto, y concuerda con el reciente anuncio del gobierno chileno que esbozó el nuevo enfoque para que las empresas privadas "expresen interés" en salares no estratégicos. La compañía contempla una inversión total en ambos proyectos de US$ 800 millones, lo que incluye la construcción de una planta piloto de extracción directa por US$ 2,5 millones.

El jueves 28 de marzo, el CEO de CTL, Aldo Boitano, se reunió con la subsecretaria de Minería, Suina Chahuán, y otros representantes del Ministerio, para discutir el reciente anuncio sobre la Red de Salares Protegidos y salares abiertos al desarrollo.

Teniendo en cuenta el anuncio del gobierno y la aclaración de que los activos de CTL no entrarían dentro de los salares estratégicos, CTL decidió retirar las actuales solicitudes de CEOL que fueron presentadas bajo las condiciones anteriores, resolviendo que la compañía volverá a presentar ambas solicitudes una vez actualizadas, para cumplir con los requisitos de la Estrategia Nacional del Litio y estar en línea con el nuevo proceso.

Aldo Boitano, CEO de CleanTech Lithium Chile, señaló que “seguiremos adelante con las solicitudes de CEOL de nuestros proyectos bajo esta nueva orientación del gobierno y continuaremos nuestra constante coordinación con el éste para desarrollar nuestros proyectos hasta la fase de producción”.

"Tras la nueva presentación, comenzarán las consultas con las comunidades, que serán organizadas por el Gobierno. CTL ha establecido una asociación con comunidades locales y creemos que nuestro enfoque de participación temprana contribuirá a acelerar el proceso de aprobación del CEOL. Informaremos al mercado cuando se haya hecho la nueva presentación" indicó.

Boitano agregó que "esto está ocurriendo en paralelo con el progreso que hemos hecho con el Estudio de Prefactibilidad para Laguna Verde y la Evaluación de Impacto Ambiental, que son ambos hitos críticos para 2024 en nuestro camino hacia la producción de litio. El Gobierno espera que cuatro nuevos proyectos de litio estén en producción en 2026 y el nuestro en Laguna Verde está entre los nuevos proyectos más avanzados en Chile".

CTL considera el nuevo anuncio como extremadamente positivo tanto para la compañía como para el desarrollo de la industria del litio en Chile, ya que ahora existe un cronograma más claro.