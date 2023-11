Codelco cancela cóctel y mesas en la Cesco Asia Copper Week en medio de reciente reestructuración

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Codelco, mayor productora mundial de cobre, recortó parte de su gasto habitual en una importante reunión sobre cobre en Shanghai, dijeron fuentes, en medio de su reciente reestructuración. El presidente del directorio de la minera ha dicho que la empresa está reevaluando los costos de los proyectos para extender la vida útil de sus minas.

El Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) dijo en un informe en agosto que la deuda de Codelco podría llegar a US$ 30.000 millones para 2030 desde US$ 18.000 millones actuales, si no se realizan los cambios necesarios, en una rara intervención del influyente organismo de la industria.

Cesco Asia Copper Week en China es la mayor reunión anual de la industria en la región, donde mineras, fundiciones y operadores se reúnen para negociar contratos a largo plazo.

La semana generalmente termina con la Asia Copper Dinner, un evento exclusivo donde más de un millar de profesionales se reúnen para establecer contactos.

Codelco no compró una mesa para cenar este año, dijo el presidente de Cesco, Leopoldo Reyes, añadiendo que normalmente adquieren unas cuantas cada año.

Tres fuentes dijeron a Reuters que la estatal tampoco celebrará su habitual cóctel, que suele recibir cientos de invitados.

Codelco no ha respondido a las preguntas de Reuters sobre el tema.

China complica a Codelco: aumento de producción refinada de cobre en gigante asiático le quita espacio a la estatal

Reyes dijo que la decisión de Codelco de no comprar ninguna mesa para la cena se tomó antes de que se publicara el informe de CESCO, desacreditando los rumores del mercado de que Codelco boicoteaba sus eventos después del informe.

"No fue fácil para nosotros emitir este (informe). Lo pensamos muy bien y llegamos a la conclusión de que teníamos que hacerlo porque era nuestro deber. Lo hacemos por la importancia que tiene Codelco y para Chile", afirmó.

El presidente ejecutivo y el jefe de Finanzas de Codelco renunciaron este año. En agosto se nombró al nuevo CEO, Rubén Alvarado.

"Tenemos una muy buena opinión sobre él (Alvarado), por lo que creemos que deberían tomar las medidas adecuadas para resolver los problemas actuales, lo cual no es fácil", opinó.

Codelco como empresa estatal es buena para la estabilidad y el equilibrio frente al sector privado, añadió Reyes.