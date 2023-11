Codelco rebaja en 36% la prima de cobre que cobrará a sus compradores en China para 2024

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Codelco redujo en 36% la prima que cobrará a sus clientes chinos por las ventas de cobre refinado el próximo año, lo que refleja la debilitada situación de la industria metalúrgica del país, que se ha visto afectada por una tibia recuperación económica.

El mayor productor de cobre del mundo fijó la prima en US$ 89 la tonelada, sobre el precio para entrega inmediata en la Bolsa de Metales de Londres, frente a los US$ 140 la tonelada de este año, según una persona con conocimiento directo, que pidió no ser identificada porque las negociaciones son privadas.

La prima de este año fue la más alta desde 2008 y reflejó el optimismo a fines del año pasado sobre las perspectivas de recuperación económica de China tras la pandemia, que desde entonces no ha cumplido con las expectativas.

También se espera que China importe menos cobre refinado debido al rápido crecimiento de su capacidad de fundición, lo que significa que el país seguirá comprando suministros de cobre en el extranjero, pero serán en gran parte en forma de mineral. Codelco declinó hacer comentarios.

La tarifa para China el próximo año se compara con una prima que se mantuvo sin cambios de US$ 234 por tonelada para abastecer a los clientes en Europa. La prima para las ventas de Codelco a China fue informada anteriormente por la consultora local del sector Shanghai Metals Market.