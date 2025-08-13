Fuerte demanda de China lleva a Cochilco a mantener proyección del cobre en US$ 4,30 para 2025 y 2026

La agencia estatal prevé que la demanda de metal rojo mantenga una trayectoria expansiva, con crecimientos de 2,3% en 2025 y 2,4 % en 2026.

Cochilco mantuvo la proyección de precio del cobre para 2025 y 2026 en US$ 4,30 la libra debido a limitaciones en la oferta de cobre y una demanda sostenida desde China y otras economías emergentes.

"La proyección de un precio promedio del cobre de US$ 4,3 la libra que realiza Cochilco para este año y 2026 es una señal potente para nuestra economía. No solo refleja la solidez de la demanda global por este mineral, sino que también reafirma el rol estratégico que juega Chile en el abastecimiento responsable y sostenible de cobre para el mundo" señaló la ministra de Minería, Aurora Williams.

Respecto a las perspectivas de demanda de cobre, la directora de Estudios y Políticas Públicas, Patricia Gamboa, señaló que se prevé que ésta mantenga una trayectoria expansiva, con crecimientos de 2,3% en 2025 y 2,4 % en 2026.

En este contexto, añadió la experta, destacó la situación de China, donde se anticipa una recuperación más firme del consumo industrial y una aceleración de proyectos ligados a energías renovables y almacenamiento.

Gamboa explicó que se estima que el mercado mantenga un sesgo estructuralmente ajustado, dado que el crecimiento de la capacidad de fundición, sobre todo en Asia, superará el ritmo de expansión minera.

"Este desbalance entre capacidad de procesamiento y suministro será clave para sostener precios sobre el promedio histórico, incluso si disminuye parte de la volatilidad generada por aranceles o ciclos de inventarios", precisó la experta.