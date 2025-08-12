Click acá para ir directamente al contenido
Chile se corona como líder mundial en participación femenina en la gran minería

El Monitoreo de Indicadores de Género de Alianza CCM-Eleva arrojó que, al primer semestre, las mujeres fueron el 23,1% de la dotación directa de las principales compañías, superando a Australia, Canadá y Sudáfrica.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Miércoles 13 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>Titular de Minería, Aurora Williams, con la ministra (s) de la Mujer, Claudia Donaire; ⁠Natalia Morales, gerenta de CCM-Eleva y representantes de empresas.</p>

Titular de Minería, Aurora Williams, con la ministra (s) de la Mujer, Claudia Donaire; ⁠Natalia Morales, gerenta de CCM-Eleva y representantes de empresas.

