Chile se corona como líder mundial en participación femenina en la gran minería

Titular de Minería, Aurora Williams, con la ministra (s) de la Mujer, Claudia Donaire; ⁠Natalia Morales, gerenta de CCM-Eleva y representantes de empresas.

El Monitoreo de Indicadores de Género de Alianza CCM-Eleva arrojó que, al primer semestre, las mujeres fueron el 23,1% de la dotación directa de las principales compañías, superando a Australia, Canadá y Sudáfrica.

Si en 2014 la participación femenina en la gran minería en Chile alcanzaba un 7,7%, este 2025 la cifra marcó un hito histórico: llegó a un nunca antes visto 23,1%, lo que posiciona a la industria local como líder mundial en inclusión de mujeres en el sector.

Así lo reveló el Monitoreo de Indicadores de Género realizado por la Alianza CCM-Eleva, que arrojó que, al cierre del primer semestre, las mujeres representaron 12.280 puestos de trabajo sobre un total de 53.106, pertenecientes a la dotación directa de las 13 empresas y 36 operaciones más relevantes de la gran minería en Chile: Antofagasta Minerals, Anglo American, BHP, CMP, Codelco, Collahuasi, Freeport-McMoRan, Glencore, Gold Fields, Lundin Mining-Candelaria, SQM Litio, SQM Yodo Nutrición Vegetal y Teck.

“Es una cifra muy positiva, que nos posiciona como el país que más mujeres está incorporando a la industria minera”, destacó la ministra Williams.

El indicador, que ha mostrado un progresivo avance en los últimos años, sitúa a la industria local por sobre las potencias mineras de Australia (21,5%), Sudáfrica (20%), Canadá (18,6%), Estados Unidos (14,2%) y Perú (7,6%).

“Es una cifra muy positiva, porque nos ubica como el país que más mujeres está incorporando a la industria minera y nos transformamos en referente en este tema”, destacó la ministra de Minería, Aurora Williams, tras la presentación del informe. “Esto nos habla de un camino recorrido, pero también nos muestra que aún tenemos grandes desafíos”, agregó.

En esa línea, apuntó a la misión de sostener la cifra, incorporar más mujeres al sector, que logren tener trayectorias laborales sostenidas, con condiciones que promuevan la retención y el equilibrio entre la vida laboral y personal. “Esta es una cifra que aporta a la justicia social”, remarcó.

Todo un logro si se considera que hasta 1996, las mujeres no podían ingresar a las faenas mineras subterráneas por motivos culturales. “Se pone celosa la mina”, decían sobre esta prohibición en la época.

Educación y cargos

El estudio también mostró el aumento de la matrícula femenina tanto en la Educación Media Técnico-Profesional (EMTP), como en la Educación Superior.

En esta última, la participación alcanzó un 17,8% en 2024, rompiendo una década de estancamiento entre el 14% y 15%. Así, en términos absolutos, la matrícula de primer año se duplicó: de 3.500 estudiantes en 2022 a más de 7.000 en 2024.

Ante dichos números, Natalia Morales, gerenta del Consejo de Competencias Mineras, Alianza CCM-Eleva, expresó que “este es el impulso que cambiará para siempre el rostro de nuestra industria”.

Por otro lado, el reporte muestra que la dotación joven -entre 18 y 29 años- alcanzó la paridad de género en 2024 y que, en promedio, las mujeres son siete años más jóvenes que los hombres en las empresas mineras (38 años versus 45).

La ministra también profundizó en los cargos a los que están ingresando las mujeres en la minería y dijo que si hace 10 o 15 años principalmente se veían en posiciones administrativas, en la actualidad “han ampliado el radio de acción”.

“Hay dos variables que se están dando: una, es que las mujeres entraron decididamente a la operación y, además, en distintas partes de la organización. Por ejemplo, en Codelco, hay dos mujeres gerentas de División”, sostuvo.

Morales agregó: “La experiencia demuestra que una minería más diversa no solo es más justa, sino también más innovadora, competitiva y preparada para enfrentar los desafíos del futuro”.