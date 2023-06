Con Sougarret, 15 altos ejecutivos han salido de Codelco en un año y empresa designa head hunter para el proceso

Hace tres meses que André Sougarret Larroquete venía pensando en renunciar al máximo cargo ejecutivo de Codelco, al que llegó en agosto de 2022 para reemplazar a su amigo y “tenientino” como él, Octavio Araneda. La decisión de dimitir, contaron conocedores, la tomó la semana pasada y se lo comunicó sólo a Máximo Pacheco Matte en su calidad de presidente de la mesa directiva, dado que además fue éste quien lo había convencido de asumir como CEO de la minera estatal.

Hace unos días Pacheco se reunió con Luis Hernán Cubillos de Egon Zender. Según conocedores, la firma será el head hunter que estará a cargo de la búsqueda de un reemplazante de Sougarret.

En la corporación del cobre, el estado es de conmoción. La gestión de Sougarret ha estado marcada por el sinceramiento de la compleja situación que atraviesa la principal cuprífera a nivel mundial, con una caída de producción de 10,7% en 2022, que se mantendrá por varios años lejos del histórico 1,7 millón. Y también por el cambio de ejecutivos: desde el pasado 30 de marzo, cuando asumió Pacheco como presidente del directorio, han dejado la estatal 15 altos ejecutivos en Codelco, además de producirse una renovación casi completa del directorio, donde quedan sólo dos directores nombrados por el gobierno anterior (Juan Enrique Morales y Pedro Pablo Errázuriz).

Entre las renuncias más recientes: Patricio Vergara, vicepresidente de Gestión de Recursos Mineros y Desarrollo, quien dejará a fines de julio la estatal para partir a Estados Unidos con su familia.

Por su parte, el director de finanzas, Alejandro Sanhueza, emigró a CAP donde se desempeña actualmente como gerente de finanzas corporativos. Hay varias versiones de su salida: unos dicen que el puesto en la acerera era más atractivo y otros señalan que tuvo roces con Pacheco sobre el sinceramiento de la deuda total de Codelco.

El 19 de mayo dejó la estatal Álvaro García González, vicepresidente de Tecnología y Automatización, asumiendo José Ramón Abate, el gerente de la unidad. Según conocedores del proceso, la salida se debió a un irregular desempeño de García.

Antes, en abril pasado, también se cambiaron los timoneles de las gerencias de Ministro Hales, donde llegó Gonzalo Lara, y de Gabriela Mistral, puesto al que llegó la primera mujer jefa de una operación: Claudia Cabrera Correa.

En marzo asumió una nueva Consejera Jurídica, Macarena Vargas Losada en reemplazo de Lorena Ferreiro, que había renunciado en septiembre del año pasado.

Y en ese mismo mes, se conocieron las designaciones en la vicepresidencia de Operaciones Norte, hasta donde llegó Nicolás Rivera, en reemplazo de André Sougarret, que la ejercía anteriormente; la división Chuquicamata, en la cual asumió Christian Caviedes; Andina, donde llegó Lindor Quiroga en lugar de Rodrigo Barrera; y Radomiro Tomic, donde asumió Julio Díaz como gerente divisional. Marcos Bastías dimitió a la vicepresidencia de proyectos en esos meses.

Ya en mayo de 2022 habían renunciado los vicepresidentes de Recursos Humanos, Marcelo Álvarez, y el VP de Asuntos Corporativos, Renato Fernández.

A esto se suma la dimisión de Octavio Araneda como presidente ejecutivo en agosto de 2022, quien sin tener una mala relación con el timonel del directorio, tampoco era muy fluida.

¿Roces con Pacheco?

Aunque en el sector minero se señala que Sougarret estaba opacado por Máximo Pacheco, quien ha asumido algunas funciones que en los mandatos anteriores recaían en el presidente ejecutivo -como las reuniones con los bancos de inversión y la representación internacional de Codelco- lo cierto es que fue el propio Pacheco quien promovió y le solicitó personalmente al dimitido CEO que asumiera como tal. De acuerdo a conocedores de la estatal, los dos presidentes se veían todos los días ya que compartían el auto con chofer del que dispone el máximo ejecutivo de la cuprera.

Algunos ejecutivos señalan que el problema mayor de Sougarret era el comité ejecutivo, que nunca se terminó de afianzar del todo, y las constantes críticas internas a su gestión. “El nivel de chaqueteo es demencial”, señala un profesional.

El mensaje de Sougarret al dimitir a Codelco: “Tomo esta decisión con la tranquilidad de haber entregado todo”

En una emotiva carta fechada el 14 de junio y enviada a todos los trabajadores y trabajadoras de Codelco, el máximo ejecutivo de la minera estatal, André Sougarret, explicó las razones para dimitir a menos de un año de su nombramiento. “En estos meses hemos enfrentado complejidades en los más diversos ámbitos, no sólo por lo que implica gestionar esta empresa minera estatal en el tiempo y circunstancias actuales, sino porque, en términos personales, no ha sido fácil conciliar las exigencias del cargo con el cuidado de las demás facetas que confirman la vida de un ser humano”, reveló en la misiva.

Confidenció que “permanentemente en el ejercicio de este cargo me he preguntado si dispongo de las habilidades, recursos, competencias y energía que la corporación necesita. Han pasado los meses y hoy confirmo con plena tranquilidad que tomé la decisión correcta” al asumir en la estatal.

La carta concluye afirmando que “tomo esta decisión con la tranquilidad de haber entregado todo lo que puedo ofrecer a mi equipo, a la compañía y al país. Me voy convencido de que esta es la empresa más importante de Chile y que lo seguirá siendo porque cuenta con los planes, proyectos, trabajadores, profesionales y ejecutivos para que esto sea posible por, al menos, 50 años más”.