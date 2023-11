Empresas aceleran sus apuestas en litio, mientras SQM y Codelco descartan versión sobre acuerdo por Salar de Atacama

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las distintas compañías de litio están moviendo sus piezas en Chile para acelerar inversiones mientras las tratativas entre SQM y Codelco por el contrato del Salar de Atacama siguen avanzando en medio de trascendidos -desmentidos por las partes- de un preacuerdo en que la estatal habría cedido su mayoría accionaria.

En ese contexto, la francesa Eramet informó la adquisición de la propiedad minera en Siete Salares con un pago inicial de US$ 95 millones; la canadiense Wealth Minerals solicitará en esta semana un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) para el Salar de Ollagüe; en tanto que el grupo Simco -el joint venture entre el grupo Errázuriz y el fondo Simbalik-inicia la operación de su planta piloto en Tierra Amarilla, que forma parte de una inversión global de más de US$ 1.000 millones.

La oferta de Eramet

La firma gala hizo una oferta vinculante a la chilena Salares de Atacama para comprar 120.000 hectáreas de concesiones de exploración y minería, la que esta última aceptó. “Estas concesiones están ubicadas en el corazón de la región del Triángulo del Litio de América Latina y cubren un grupo de salares de litio en la región de Atacama en el norte de Chile”, detalló Eramet. Agregó que “estos salares no desarrollados incluyen los de La Isla, Aguilar, Grande, Las Parinas y Agua Amarga (conocidos como Siete Salares) y algunos de ellos se consideran entre los salares no desarrollados con mayor potencial en Chile”.

Eramet se asegurará el 100% de la propiedad del paquete de concesiones mediante un pago inicial de US$ 95 millones, precisó la empresa. Un componente contingente posterior de US$ 10 millones dependería del resultado del futuro proyecto, agregó.

“La propiedad de las concesiones respaldará el objetivo de Eramet de participar en el futuro desarrollo de un nuevo proyecto de litio”, dijo la empresa.

Wealth Minerals

La canadiense Wealth Minerals solicitará un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) para el Salar de Ollagüe esta semana. Sin entrar a referirse a la petición concreta, el director ejecutivo de Wealth Minerals, Marcelo Awad detalló que en el Salar de Ollagüe, donde posee 9.200 hectáreas y cuentan con un acuerdo con las comunidades, “hicimos el primer programa de exploración y acabamos de cerrar un segundo acuerdo con las comunidades para el segundo programa y último (programa) de exploraciones de pozos de bombeo”. Añadió que “todo eso lo deberíamos tener terminado a mitad del próximo año” .

En el Salar de Ollagüe, ya han invertido US$ 12 millones, con el nuevo programa se agrega una suma similar, totalizando unos US$ 24 millones, con lo que a la mitad del próximo año espera estar cerca de los US$ 24 millones o US$ 25 millones.

La compañía canadiense también realiza prospecciones en el Salar de Atacama, donde tiene propiedad minera por 52.000 hectáreas en el noreste, detalló Awad.

La planta de Simco

El director de Simco y representante de Simbalik, Sebastián Yang, explicó que en estos días parte la planta piloto de Tierra Amarilla, que es el paso preliminar a la construcción de una instalación comercial, la que de acuerdo al ejecutivo, empezaría a edificarse el próximo año. La inversión está todavía por verse porque se debe hacer un estudio de factibilidad final, pero “estamos estimando entre US$ 400 millones a US$ 500 millones”, proyectó Yang. ”En total esta construcción se puede demorar entre 18 meses y 24 meses”, detalló el profesional.

Simco tiene propiedad minera en el Salar de Maricunga -el grupo Errázuriz también posee derechos en el Salar de Atacama- y, según el ejecutivo, solo les falta el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para avanzar la explotación del litio, el que esperan tener a fines de este año o el próximo, teniendo pendiente una consulta indígena. “Este es un proceso que lo lleva a cabo el Gobierno”, dijo Yang.

La extracción de litio en Maricunga implica una inversión entre US$ 400 millones o US$ 500 millones, que se suman a la planta química. “Dependiendo de los precios a la cual uno toma el cálculo, el proyecto entero es eso: US$ 1.500 millones a US$ 1.800 millones sin problemas”, señaló el representante de Simbalik. “Lo que falta aquí es el apoyo de las autoridades”, expresó.

Negociación SQM-Codelco:

el proceso aún está inconcluso