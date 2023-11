Francesa Eramet adquiere 120.000 hectáreas en Siete Salares con pago inicial de US$ 95 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Con el objetivo de construir una cartera de oportunidades de crecimiento futuro, la compañía francesa Eramet hizo una oferta vinculante a la chilena Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera para la adquisición de 120.000 hectáreas de concesiones de exploración y minería, la que esta última aceptó.

"Estas concesiones están ubicadas en el corazón de la región del Triángulo del Litio de América Latina y cubren un grupo de salares de litio en la región de Atacama en el norte de Chile", detalló Eramet en el marco del Capital Markets Day "A new ERA". Agregó que "estos salares no desarrollados incluyen los de La Isla, Aguilar, Grande, Las Parinas y Agua Amarga (conocidos como Siete Salares) y algunos de ellos se consideran entre los salares no desarrollados con mayor potencial en Chile".

Eramet se asegurará el 100% de la propiedad del paquete de concesiones mediante un pago inicial de US$ 95 millones, precisó la empresa. Un componente contingente posterior de US$ 10 millones dependería del resultado del futuro proyecto, agregó.

"Esta adquisición marca un primer paso clave en la estrategia del Grupo de asegurar oportunidades de desarrollo en la región del Triángulo del Litio", dijo la francesa, expresando que "la propiedad de las concesiones respaldará el objetivo de Eramet de participar en el futuro desarrollo de un nuevo proyecto de litio".

Sin embargo, "esto estará sujeto a, y probablemente facilitado, a través de futuras asociaciones con partes autorizadas por el gobierno chileno para poseer derechos de exploración y explotación de litio". La firma gala destacó que "está bien posicionado para agregar valor a un futuro proyecto de litio a través de sus capacidades comprobadas en exploración de salares de salmuera de litio y desarrollo de proyectos".