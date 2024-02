Enami tendrá pérdidas históricas por tercer año consecutivo y aspira a déficit operacional cero recién en 2025

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Si en 2022 las pérdidas de Enami llegaron a US$ 78 millones y ya en septiembre de 2023 se empinaban por sobre los US$ 100 millones, el saldo final del año no hará sino empeorar, adelantó el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Iván Mlynarz.

“Vamos a tener un mal 2024, porque no se habían tomado acciones concretas para modificar la condición de la empresa”, explicó.

“Ahora”, dijo, “tenemos un plan para que el 2025 el déficit operacional de la empresa sea cero”.

Las acciones incluyen “la paralización de la Fundición Paipote -cuyos últimos ánodos se cosecharon este viernes-, racionalización dentro de la compañía, como reducir el peso de la casa matriz y eliminar ineficiencias”.

Todo ello, declaró, “manteniendo nuestra acción principal, que es el fomento de la pequeña minería, comprándole a los pequeños mineros procesando y comercializando, manteniendo ese ese rol y esa actividad”, dijo Mlynarz, un geólogo que fue presidente de la Fech y del sindicato de supervisores de Anglo American.

Paipote tiene un impacto en los números de Enami: el 70% de las pérdidas operacionales se explican por la fundición, que tiene 72 años. El plan de modernización asciende a US$ 1.400 millones -aunque Cochilco pidió actualizar la cifra- por lo requiere de socios y del respaldo explícito del Estado. “Hay interés de diferentes instituciones financieras de diferentes geografías”, señaló el ejecutivo. Al solicitarle más detalles, añadió que son “de América, Europa y Asia”.

“Alto Andino es un buen proyecto. Las concentraciones de litio que se encuentran allí son bien interesantes. Y eso nos permite tener garantías de que vamos a encontrar un socio y que va a haber financiamiento”, señaló Iván Mlynarz.

Pero Enami tiene dificultades de financiamiento a un nivel más prosaico -“los bancos no nos prestan desde el año pasado”, reveló Mlynarz- y por ello se ha visto obligada a buscar recursos mediante convenios con gobiernos regionales y el Fondo de Desarrollo de la Macro Zona Norte (donde pueden acceder a hasta US$ 20 millones) para modernizar las plantas de Antofagasta y Coquimbo (cobre) y la de O’Higgins (oro). Además, en la planta Matta invierten US$ 2 millones para producir desde abril unas 600.000 toneladas.

Enami, señaló Mlynarz, requiere entre US$ 30 millones y US$ 40 millones para mantener y mejorar la capacidad de sus planteles.

Los planes en litio

Entre US$ 600 millones y US$ 1.200 millones demandaría el desarrollo del proyecto de litio Alto Andino de Enami, que involucra cinco salares (La Isla, Grande, Aguilar, Parinas e Infieles) de la Región de Atacama, señaló el vicepresidente de la firma. “Si uno lo compara con los proyectos que hoy día están en operación y los que vienen, este estaría dentro de los cinco más con mayor producción de América del Sur”, afirmó.

La semana pasada, el Ministerio de Minería inició la consulta indígena con la comunidad colla, paso clave para avanzar en la iniciativa. Este proceso podría terminar en cinco o seis meses (julio), estimó Mlynarz. Sólo entonces la compañía acordará quién será el socio privado que financie y desarrolle el proyecto.

El timonel de Enami admitió un gran interés de parte de empresas privadas por esta iniciativa: “No hay ninguna empresa del mercado del litio que no se haya acercado a nosotros”, afirmó. “Más de 10 y también empresas chilenas”, precisó.

Pero una definición del directorio de la estatal fue que el mecanismo para elegir al socio “debe considerar grados de competencia”. Al respecto, Mlynarz indicó que aunque “el mecanismo no lo tenemos resuelto, sí concordamos en que la idea es que varios actores puedan hacer sus propuestas para elegir la mejor opción tanto para el Estado, para la Enami y para el proyecto en particular”.

Además y al igual que el resto de los actores de la industria del litio en Chile, el directivo señaló que “estamos a la espera de conocer cuáles son los salares que se van a declarar protegidos, porque eso va a definir cuántos son los salares que entrarían en nuestro proyecto”.

En relación a Alto Andino, Mlynarz sostuvo que “es un buen proyecto. Las concentraciones de litio que se encuentran ahí son bien interesantes, por sobre el promedio de los salares que hoy están entrando en explotación, y eso nos permite tener garantías de que vamos a encontrar un socio y que va a haber financiamiento”.

Aunque Alto Andino es el único proyecto que hasta ahora desarrolla Enami en esta área, Mlynarz dijo que “existe la posibilidad de explorar el litio y asociarnos con otras empresas en otros proyectos. Podríamos también tomar esa iniciativa”.

Empresa estatal busca producir cobalto en planta de Vallenar