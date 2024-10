Grupo Errázuriz presenta escrito ante FNE por acuerdo SQM-Codelco: daño de US$ 1.900 millones por extracción de potasio en el Salar de Atacama

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Cosayach -del grupo Errázuriz- presentó un informe ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por el impacto del acuerdo SQM-Codelco en el mercado del potasio, alertando que el deal asegura la posición monopólica de la minera no metálica, controlada de facto por el grupo Pampa, en este mercado, dado que el 100% de los productos de potasio del Salar de Atacama serán extraídos por SQM Potasios.

En el escrito, presentado la semana pasada al ente regulador del mercado, se señaló que además de afectar a los productores de potasio, como Cosayach y la familia Urruticoechea, también impacta en los agricultores, cifrando el daño a estos últimos en US$ 1.900 millones entre 2030 y 2060.

En el Memorándum de Entendimiento del 27 de diciembre de 2023 se señalaba que la sociedad conjunta entre SQM y Codelco le vendería el 100% del potasio que se extraiga de las salmueras del Salar de Atacama como subproducto del litio a un precio de mercado, pero en el acuerdo definitivo se omite la referencia al valor, advirtieron en Cosayach.

Presentación ante FNE

Según el texto, el contrato de SQM-Codelco permite a la minera privada comprar todos los productos de potasio que extraiga la sociedad conjunta, lo que se asegura a esta empresa mantener su posición dominante la comercialización del cloruro de potasio (KCI) y nitrato de potasio (NOP), generando pérdidas por US$ 1.900 millones al sector agrícola.

Esta cláusula no tiene ninguna relación con el objetivo de la Estrategia Nacional de Litio, hizo ver Cosayach. Tanto el cloruro de potasio como el nitrato de potasio son insumos claves para el sector agrícola. "Que el Estado entregue el monopolio de estos recursos generados en salar de Atacama genera distorsión en el mercado, precios más altos de venta estos productos de clientes, distribuidores y agricultores", indicó la compañía del grupo Errázuriz.

Actualmente existe una disparidad entre el precio del cloruro de potasio de alta calidad exportado por SQM y aquel importado por los agricultores distribuidores chilenos, alertó.



Según datos de Aduana, en 2023, SQM exportó cloruro de potasio a un precio promedio ponderado de US$ 353 por tonelada mientras que los compradores chilenos debieron pagar US$610 la tonelada por el producto importado. La diferencia de US$ 258 la tonelada representa un mayor costo para los agricultores respecto de haberle comprado a SQM a los precios que exporta, lo que implica una pérdida US$ 30 millones si se aplica a las 120.000 toneladas del mercado de cloruro de potasio granulado.



Si se traspasan a precio los mismos US$258 la tonelada por el mercado de cloruro de potasio destinado a producción de nitrato de potasio nacional y considerando un consumo de 95.000 toneladas por año, el mayor costo para los distribuidores y agricultores puede llegar a ser de US$ 25 millones de dólares



Así, el contrato SQM-Codelco hasta 2060 implica un impacto de US$1.900 millones para el total del periodo para los agricultores. "Es por ello que se presentó ante la Fiscalía Nacional Económica que se impongan medidas de al acuerdo en los relacionado con la comercialización del potasio de manera que la nueva empresa esté obligada comercializa su producción de potasio y condiciones generales, objetivas y no discriminatorias", explicó Cosayash.

Además, se solicitó "que se imponga medidas que eviten en el futuro directorio de la sociedad conjunta entre SQM y Codelco que se traspasa información comercial sensible al negocio del potasio", sostuvo en el escrito ante la FNE.

De acuerdo a dicho texto, lo que aquí está en juego es "la transparencia en un mercado importante para Chile que, al ser entregado de manera unilateral a SQM, genera un alto impacto comercial y de competencia".

"Mantener la cláusula que entregue el 100% de los productos de potasio del Salar de Atacama implica que el Estado garantiza SQM la posición dominante en este mercado, lo que perjudica a los intereses de un gran número de agricultores chilenos que tendrán que pagar un precio más alto por los insumos claves para su actividad", indicó la presentación ante la FNE, que fue elaborada por los abogados Nader Mufdi y Andrés Fuchs, del bufete FHM Abogados.

Los profesionales explicaron que para determinar el impacto global del acuerdo Codelco-SQM en este mercado contrataron al economista Jorge Hermann para que les haga un estudio económico, el que presentarán a la FNE.