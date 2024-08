Inversión minera llega a su mayor nivel en una década y suma US$ 14.214 millones en 2023

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Una inversión de US$ 14.214 millones realizaron las compañías mineras en 2023, el gasto en capital más alto desde 2013, hace una década, cuando desembolsaron US$ 15.027,4 millones en compra de propiedades, plantas, maquinarias y equipos y desarrollo de proyectos.

Así lo reveló el Anuario Estadístico de Cochilco, que además reportó que gran parte del esfuerzo inversional viene de la gran minería privada, dado que Codelco representó el 44% del total, con US$ 4.368,7 millones, mientras que las mineras privadas totalizaron US$ 9.819,4 millones.

Aunque todas las grandes mineras han realizado desembolsos para aumentar o mantener su capacidad productiva, se destacaron las compañías más grandes que pusieron capital al ritmo del llamado “súper ciclo” del cobre.

El brazo minero del grupo Luksic, Antofagasta Minerals, es quien lideró en inversiones en las últimas dos décadas. Solo en sus operaciones Los Pelambres, Antucoya y Centinela, ha desembolsado casi US$ 20 mil millones, de acuerdo a las cifras de Cochilco.

A su turno, Escondida, operada por la angloaustraliana BHP, concentró los desarrollos entre 2012 y 2016, cuando realizó inversiones por US$ 11.334,2 millones solamente en esos cuatro años, se consignó en el anuario de la entidad estatal.

Teck Resources empezó a poner fuertes sumas en el desarrollo de Quebrada Blanca 2 entre 2019 y hasta 2023, totalizando en esos años US$ 9.160,5 millones de inversión.

Sierra Gorda -de la polaca KGHM International (55%) y South 32 (45%)- destinó a inversiones productivas un total de US$ 4.514 millones entre los años 2011 y 2014.

¿Cuánto han invertido las compañías mineras, estatales y privadas, en estas dos décadas? Muchísimo.

Según el Anuario Estadístico de Cochilco, US$ 164.955 millones.

Y la expectativa es que al menos por este 2024, las inversiones mineras suban respecto de 2023, dadas las apuestas que está haciendo Antofagasta Minerals, que suman US$ 7.500 millones; las de Codelco, que anualmente rondan los US$ 4.500 millones, más el desarrollo de proyectos como Los Bronces Integrado y la expansión de El Abra, que demandará US$ 7.500 millones.

Empresas estatales

Los desembolsos no son iguales en las empresas estatales, detalló el informe de Cochilco.

Mientras en Codelco los gastos en capital, incluyendo maquinarias y equipos, suman US$ 57.438,6 millones en dos décadas, en Enami solo se han invertido US$ 482,7 millones desde 2004 a 2023, siendo el período de más bajo presupuesto para desarrollo el bienio 2004 y 2005, con gastos de capital por US$ 7,2 millones y US$ 7,3 millones, respectivamente.

En el caso de la corporación del cobre, el ciclo alcista en gasto en capital partió en 2005, cuando por primera vez en la década subió su gasto en capital sobre los US$ 1.000 millones.