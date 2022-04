40% se desploman acciones de Netflix tras pérdida masiva de suscriptores

Netflix cae casi 40% este miércoles, extendiendo una liquidación que la ha puesto en camino a una pérdida de US$ 46.000 millones en valor de mercado, luego de que informara una fuerte disminución en su base de suscriptores.

La compañía bajó US$ 244,95 en la apertura en Nueva York, extendiendo su caída este año al 60% y convirtiéndose en la acción de peor desempeño en el S&P 500 y el Nasdaq 100.

El servicio de streaming conmocionó a Wall Street al perder 200.000 clientes en el primer trimestre, en su primera disminución de suscriptores desde 2011. También proyectó que el número de clientes se reducirá en otros 2 millones en el segundo trimestre.

“Un gran problema con Netflix es que es demasiado fácil dejar el servicio”, dijo Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell. Los consumidores que se sientan afectados por la inflación analizarán detenidamente sus gastos y los servicios de transmisión son una forma rápida de ahorrar dinero.

La caída de los clientes ha llevado a Netflix a romper algunas de sus reglas de larga data: presentará una opción más barata y respaldada por publicidad para los suscriptores en los próximos dos años y comenzará a tomar medidas enérgicas contra las personas que comparten sus contraseñas incluso antes de eso.

Las acciones de Netflix sufrieron este año debido a que el aumento de los registros de usuarios observados durante la pandemia se desvaneció y los inversionistas se alejaron de las acciones tecnológicas de alto valor y de las de crecimiento debido al aumento de los rendimientos de los bonos.

Otras acciones que se quedan en casa, incluidas Etsy Inc., Zoom Video Communications Inc. y DocuSign Inc., también se han visto afectadas por profundas pérdidas, que bajaron del 33% al 47% en 2022, ya que estas empresas luchan por aprovechar los avances que lograron durante los confinamientos.

Disminuyen los alcistas

Las acciones de Netflix han sufrido este año a medida que el aumento de la era de la pandemia en los registros de usuarios se desvaneció y los inversionsitas se alejaron de la tecnología de alto valor y las acciones de crecimiento debido al aumento de los rendimientos de los bonos. En comparación, el S&P 500 ha bajado un 6,4 % en lo que va del año, mientras que el Nasdaq 100 ha bajado casi un 13 %.

Con las rebajas, la compañía de streaming ahora tiene el número más bajo de calificaciones de compra desde 2015, según datos compilados por Bloomberg.