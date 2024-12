Ejecutivo acribillado en Manhattan: balas llevaban grabado lo que podrían ser mensajes de odio contra las compañías de seguros

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Departamento de Policía de Nueva York publicó nuevas fotografías que mostraban el rostro del hombre buscado en relación con el asesinato este miércoles de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthCare, división de seguros médicos del grupo que en Chile es controlador de Banmédica.

La policía pidió ayuda al público para identificar al sospechoso y ofreció una recompensa de US$ 10 mil. Ayer ejecutaron una orden de registro en el albergue juvenil HI New York City en el Upper West Side de Manhattan, según una persona familiarizada con la situación. El sospechoso se registró en el albergue con una licencia de conducir falsa de Nueva Jersey y había estado allí desde el 30 de noviembre, dijo la persona.

La búsqueda no condujo a ninguna nueva evidencia sobre su paradero, pero arrojó fotografías adicionales del presunto tirador. Un teléfono celular descubierto cerca del tiroteo que se creía relacionado con el sospechoso resultó ser un aparato desechable.

El software de reconocimiento facial y el rastreo de ADN no han proporcionado hasta ahora suficientes antecedentes para ayudar en la investigación.

Balas marcadas

Thompson, de 50 años, recibió disparos en la espalda y la pierna alrededor de las 6:45 de la mañana fuera del hotel Hilton Midtown de Nueva York, donde UnitedHealth Group estaba celebrando encuentros con inversionistas. Un video mostró al atacante esperándolo a su llegada al hotel. El perpetrador se acercó al ejecutivo por detrás y le disparó varias veces antes de irse a pie y luego montar en bicicleta eléctrica hacia Central Park.

Las palabras "aplazar" y "deponer" estaban escritas en los casquillos y se recuperó una bala real frente al hotel. Las inscripciones hacen eco vagamente del título del libro Delay, Deny, Defend, que describe tácticas supuestamente utilizadas por las aseguradoras para negar reclamaciones. Los funcionarios policiales están analizando si esto sugiere un posible motivo: la ira contra las aseguradoras de salud.

“Eso es realmente inusual”, dijo Joseph Giacalone, exsargento del Departamento de Policía de Nueva York que ahora es profesor en el John Jay College of Criminal Justice. “Nunca lo había visto y pasé mucho tiempo trabajando en investigaciones”.

Fallas en seguridad

El dramático caso ha levantado ccontroversia sobre las normas de seguridad que usan las grandes empresas para proteger a sus ejecutivoss.

Si bien UnitedHealth tenía un equipo de seguridad en el hotel, no había nadie apostado afuera donde dispararon a Thompson, según una persona familiarizada con el asunto. La empresa no hizo comentarios sobre la situación de seguridad.

Las acciones de UnitedHealth cayeron 5,2% este jueves, borrando más de US$ 29 mil millones en valor de mercado.