Nvidia más que triplica sus ingresos, pero sus proyecciones no logran satisfacer elevadas expectativas de inversionistas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Los inversionistas de Nvidia reaccionaron con frialdad a su último informe de resultados, que superó las estimaciones promedio de los analistas, pero no logró satisfacer las exageradas expectativas de los accionistas que apostaban por un auge de la Inteligencia Artificial (IA).

Los ingresos durante el trimestre en curso ascenderían a unos US$ 20 mil millones, proyectó la compañía este martes en un comunicado. Aunque esa cifra superó la estimación promedio de los analistas de US$ 17.900 millones, algunos pronósticos alcanzaban a US$ 21 mil millones.

Las acciones cayeron alrededor de 1% en las últimas operaciones extendidas este martes, tras retroceder hasta 6,3%.

Si bien Nvidia registró otro trimestre de crecimiento impresionante, los inversores esperaban más. En el último año se han volcado en masa a sus acciones, haciéndolas subir 242%, con la esperanza de que la industria de la IA genere alzas explosivas en las ventas para Nvidia.

La compañía ha sido la acción con mejor desempeño en el índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia este año, elevando su valoración a más de US$ 1,2 billones (millón de millones). De hecho, la capitalización de mercado de Nvidia es ahora más de US$ 1 billón mayor que la de su rival Intel , que hasta hace poco era el mayor fabricante de chips del mundo.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha aprovechado su destreza en chips gráficos para desempeñar un papel de liderazgo en lo que él llama computación acelerada. Los procesadores de la empresa, que procesan más datos realizando cálculos en paralelo, se han convertido en la herramienta de referencia para entrenar servicios de IA.

Resultados del último trimestre

En el tercer trimestre fiscal, que finalizó el 29 de octubre, los ingresos se más que triplicaron a US$ 18.100 millones , dijo la compañía. La ganancia fue de US$ 4,02 por acción, menos ciertos elementos. Los analistas habían pronosticado ventas de US$ 16 mil millones y beneficios de US$ 3,36.

La división de centros de datos de Nvidia, la estrella de sus operaciones, tuvo ingresos por US$ 14.500 millones, 279% más que en el mismo período del año anterior. Mientras tanto, la unidad de computadoras personales de la compañía se ha recuperado de una desaceleración en toda la industria. Los ingresos aumentaron 81% a US$ 2.860 millones.

El éxito de Nvidia en la venta de chips de IA a empresas como Microsoft y Alphabet también lo ha convertido en un posible blanco. Microsoft presentó su propio procesador interno de IA la semana pasada, luego de un esfuerzo similar de AWS, de Amazon. Este trimestre, AMD también presentará un competidor de Nvidia llamado MI300. Pero Nvidia no se queda quieta. Recientemente presentó un sucesor de su preciado chip H100, denominado H200, y estará disponible a principios del próximo año.