Falabella venderá activos por hasta US$ 400 millones y dice tener más “balas de plata” para reducir deuda

Luego de una nueva caída en sus ingresos (-12,5%) el segundo trimestre y manteniendo una deuda por sobre los US$ 5.000 millones –empeorando el indicador de deuda financiera sobre Ebitda, que ya llega a 8,6x-, los altos ejecutivos de Falabella respondieron a las dudas de los analistas.

En una llamada, Alejandro González, gerente de Finanzas, se refirió al plan de venta de activos de la empresa y dijo que estaban listos para monetizar bienes raíces por un rango de entre US$ 300 millones y US$ 400 millones, vendiendo algunas tiendas en formato stand alone, centros de distribución y las exoficinas de Sodimac en Renca.

No obstante, los analistas retrucaron que este plan estaba lejos de ser suficiente.

En ese punto, Gaston Bottazzini, gerente general de la retailer, salió al paso: “Por supuesto que estamos de acuerdo en que esto no es determinante para cambiar los niveles de apalancamiento (…) Estamos considerando otras acciones que no podemos revelar aún”. González agregó: “No tenemos una sola bala, tenemos varias balas de plata”.

Por otro lado, los ejecutivos afirmaron tener confianza en los resultados que mostrará el plan de optimización y eficiencia que han llevado adelante y aludieron a otras medidas que se han tomado, como cerrar Fpay y traspasar sus funciones a Banco Falabella, o cerrar las tiendas de los Mallplaza Alameda y Sur.

Bottazzini lamentó que aún no se ha visto una mejora en la demanda y que el consumo sigue contraído, aunque sí dijo que hay algunos indicadores económicos que podrían comenzar a favorecerlos, como la baja en la inflación. Eso sí, destacó estar con un 22% menos de inventario que el año pasado.

En ese contexto, afirmó que están rebalanceando los productos que se ofrecen en las tiendas, quitando espacio a las categorías en que más ha caído la demanda -bienes durables como electrónica- para priorizar otros como vestuario.