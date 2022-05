La DT dictamina dos veces en menos de un año que contratos multifuncionales de Walmart no se ajustan a derecho

La disputa entre Walmart y sus trabajadores por el plan de reconversión laboral de la compañía sumó un nuevo antecedente, luego de que la Dirección del Trabajo (DT) reiterara que ciertos puntos del contrato para el cargo de “operador de tienda” no se ajustan a derecho.

Los trabajadores de la matriz de supermercados Lider han arremetido contra la empresa desde que esta impulsó un plan para migrar a una multifuncionalidad en la que todos los empleados puedan efectuar distintas tareas bajo el apelativo de operadores de tienda.

La DT argumentó que ante el alto número de funciones a desempeñar no se permite una certeza en la especificidad de dichas tareas

Las definiciones de la DT se resumen en tres puntos: el empleador no puede definir unilateralmente cuáles son las zonas principales y de apoyo en que el trabajador debe prestar servicios cada mes; los trabajadores no pueden ser enviados a ejecutar labores en zonas diferentes del establecimiento en más de oportunidad en el mismo día; y el empleador no puede enviar al trabajador a ejecutar cualquiera de las labores que se desarrollan en la sala de ventas del supermercado.

Una de las razones del organismo para determinar estas conclusiones es que al cumplir el trabajador un rol polifuncional y rotar en labores “totalmente disímiles en su naturaleza”, no existe un reglamento interno sobre prevención de riesgo profesionales en relación al trabajo que se realiza.

Además, la DT argumentó que ante el alto número de funciones a desempeñar no se permite una certeza en la especificidad de dichas tareas y que se hace imposible “determinar cuáles funciones son alternativas y cuáles son complementarias en un modelo de organización en donde el trabajador está rotando constantemente en prácticamente todas las tareas”.

Antecedentes

Este es el segundo dictamen que la DT emite en particular respecto al contrato de operador de tienda de Walmart. En junio del año pasado, la institución decretó que este cargo no se ajustaba a derecho, por no otorgar un mínimo de certeza a sus trabajadores.

Tras esa publicación, la empresa introdujo un anexo de contrato con ciertas modificaciones. El principal cambio fue que se redujeron de 30 a 14 la cantidad de días al mes en los que se podía destinar a los trabajadores a labores de apoyo en otras funciones.

En tanto, mensualmente, se aumentaba la cantidad de zonas principales de trabajo de una a cuatro al mes.

Asimismo, las organizaciones sindicales reclamaron que los trabajadores podían ser asignados en distintas zonas, sin límites diarios, “lo que se traduce en la práctica que funciones que antes realizaban dos personas ahora sean desempeñadas por una”.

Bajo estas condiciones, la compañía llegó a firmar un acuerdo con una de las federaciones de trabajadores de la empresa.

No obstante, el Frente Sindical de Walmart recurrió nuevamente a la DT por considerar que la firma no había superado las ilegalidades en la implementación del contrato, consulta que concluyó con este nuevo dictamen.

Visiones del dictamen

A juicio de Juan Vergara, asesor sindical de la Federación de Trabajadores Lider, el problema es que con la implementación del contrato de operador de tienda “el trabajador como sujeto desaparecía”.

Afirma que la mayor consecuencia de este dictamen es que todas las tareas que este vaya a realizar deberán ser previamente acordadas con la empresa. Agrega que el dictamen “controvierte las bases del trabajo multifuncional que se está implementando no solo en Walmart, sino también en otras empresas del retail como Unimarc y Ripley”.

En esa misma línea, la exdirectora del Trabajo, Lilia Jerez, apunta a que, si bien la regulación da cierta flexibilidad a los empleadores para definir las funciones de un trabajador, esto debe hacerse dentro de un marco de certeza jurídica.

“Dependiendo de las funciones que se establezcan el trabajador tendrá que ser evaluado, capacitado y se definirán los riesgos a los cuales se expone”, señala.

Por otra parte, Jorge Arredondo, abogado especialista en derecho del trabajo, de AZ, considera que el dictamen implica “una interpretación restrictiva” de la ley y que se da una contradicción, puesto que el Código del Trabajo permite que el empleador cambie el lugar de trabajo dentro de una misma ciudad, mientras no signifique un menoscabo para el dependiente.

“Entonces, no entendería por qué no se podría cambiar una zona específica en la que se prestan servicios”, argumenta.

Respuesta de Walmart

En una declaración enviada a Diario Financiero, la empresa norteamericana defendió el rol de operador de tienda y afirmó estar convencida de que “es clave para hacernos cargo del futuro laboral de nuestros colaboradores, ya que la multifuncionalidad les entrega nuevas herramientas para que ganen en flexibilidad y empleabilidad, además de mejoras salariales”.

Aseguraron que están revisando el dictamen para “realizar los ajustes necesarios que nos permitan seguir adelante con una iniciativa que ya ha sido incorporada en diversas industrias”.