Resultados de Walmart superan expectativas y reflejan la persistente fortaleza de los consumidores estadounidenses

Walmart Inc. superó las expectativas de Wall Street en el cuarto trimestre, ya que los compradores exigentes continuaron comprando, lo que reforzó la visión de la compañía sobre la economía estadounidense.

Las ventas y las ganancias superaron las estimaciones promedio de los analistas, mientras que los ejecutivos dijeron que el minorista está ganando participación de mercado, particularmente entre los hogares que ganan más de US$ 100.000 al año. Las ventas de e-commerce también aumentaron más de lo esperado y más compradores utilizan entregas urgentes y en el mismo día.

El director financiero, John David Rainey, dijo que los temores del año pasado de una recesión resultaron infundados. "Afortunadamente, lo evitamos", dijo a los analistas durante la conferencia telefónica de la compañía. "Y por eso creo que, en general, nos sentimos un poco mejor acerca de la salud de la economía en este momento".

Las acciones de Walmart subieron hasta un 6,4% en las operaciones de Nueva York el martes, la mayor subida en tres meses. La acción ha ganado alrededor de un 12% en 2024, superando el avance del índice S&P 500.

Por otra parte, Walmart dijo que acordó comprar el fabricante de televisores inteligentes Vizio Holding Corp. por alrededor de 2.300 millones de dólares. Se espera que el acuerdo acelere el negocio publicitario del minorista, llamado Walmart Connect, y ayude a la empresa y a sus anunciantes a interactuar más con los clientes. Walmart ha estado expandiendo sus negocios no minoristas que tienen un crecimiento más rápido y mejores márgenes que las operaciones principales de la compañía.

El anuncio del acuerdo confirmó un informe del Wall Street Journal de la semana pasada. Las acciones de Vizio se dispararon hasta un 16%.

Números clave

Las ventas comparables de Walmart en EEUU, excluyendo el combustible, una métrica clave para los minoristas, aumentaron un 4% durante el trimestre hasta finales de enero con respecto al mismo período del año anterior. Wall Street esperaba un crecimiento del 3,1%.

La compañía con sede en Bentonville, Arkansas, informó ganancias ajustadas de US$ 1,8 por acción, más que el pronóstico de los analistas de US$ 1,65. Los ingresos operativos ajustados crecieron alrededor del 13%.

Aun así, unas previsiones más suaves para el actual año fiscal muestran que todavía hay mucha preocupación. Walmart espera que los consumidores sean selectivos en sus gastos, y la compañía ha expresado cautela en los últimos meses sobre los efectos de la inflación persistente y las tasas de interés más altas.

"Están tomando decisiones", dijo Rainey en una entrevista. Los consumidores son resilientes pero buscan valor y gastan menos por viaje, afirmó. Sin embargo, han estado comprando con frecuencia.

Walmart pronostica que las ventas crecerán entre un 3% y un 4% para el año fiscal actual, más lento que el crecimiento del 5,7% del período anterior. Ve ganancias ajustadas de US$ 6,70 a US$ 7,12 por acción, con una estimación de consenso de los analistas de US$ 7,09.

Si bien la deflación sigue siendo una posibilidad, Walmart ahora la ve como menos probable según el último trimestre. Los cambios de precios variaron entre categorías: los precios de los alimentos aumentaron en porcentajes bajos de un solo dígito y las mercancías generales, como juguetes y prendas de vestir, costaron menos. Las ventas de mercancías generales cayeron en general, pero Walmart ganó participación de mercado en la categoría, impulsada por consumidores de mayores ingresos.

Volúmenes crecientes

Walmart está vendiendo mayores volúmenes de productos, dijeron ejecutivos en la llamada. El minorista está bajando los precios en toda la tienda, incluida la mercancía general y algunos productos comestibles clave. También está reduciendo el inventario para ayudar a optimizar las operaciones de las tiendas y aumentar los márgenes.

Rainey dijo que Walmart está recortando las pérdidas asociadas con los pedidos en línea. La compañía utiliza cada vez más sus tiendas para cumplir con los pedidos en línea, y el año pasado superó por primera vez los US$ 100 mil millones en ventas globales de comercio electrónico.

Es probable que Walmart esté ganando participación de mercado debido a sus precios más bajos, renovaciones de tiendas y presencia en línea, según Scot Ciccarelli, analista de Truist Securities.

Los consumidores estadounidenses han estado comprando productos más baratos y buscando precios más bajos, al tiempo que se alejan de productos discrecionales como mercancías generales. Esto ha resultado en ventas más débiles para algunos minoristas, incluidos Target Corp. y Home Depot Inc. Las acciones de Home Depot cayeron el martes después de que informara una quinta caída consecutiva en las ventas comparables.

Los resultados de Walmart pueden ser un buen augurio para los minoristas de descuento, según Joe Feldman, analista de Telsey Advisory Group.

"Esperamos que el consumidor pueda aguantar", dijo. Una pregunta clave será si los compradores gastan más en mercancías generales a medida que se moderan los precios de los alimentos, añadió.