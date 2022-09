Deuda de las isapres con las clínicas creció 37% a $ 456 mil millones y médicos alertan retraso en cadena de pago

Si bien la última línea del balance de las isapres al primer semestre se dió a conocer hace un mes –arrojando pérdidas por $ 73 mil millones- a la fecha faltaba por conocer su estado de resultados completo, los cuales ya están disponibles tras ser visados en las últimas semanas por la Superintendencia de Salud.

El registro señala que las aseguradoras abiertas del sistema totalizaron $ 460.198 millones por concepto de cuentas comerciales y otras cuentas por pagar al 30 de junio pasado, monto que implica un incremento de 15% en relación al mismo período de 2021, cuando Colmena, Cruz Blanca Vida Tres, Nueva Masvida, Banmédica y Consalud, sumaron $ 397.489 millones.

Este ítem refleja que las obligaciones pendientes de la industria alcanzaron un monto histórico en la primera mitad de 2022, y cuyos principales acreedores son los prestadores de salud privados.

En efecto, la deuda de las isapres con las clínicas ascendió a $ 456 mil millones a junio pasado, monto que implica un aumento de 37% en comparación con los $ 333 mil millones de junio de 2021, de acuerdo a cálculos a partir de información recabada en el sector prestador.

Otro dato relevante de los resultados semestrales de las isapres es la evolución de sus ingresos por actividades ordinarias, que ascendieron a $ 1.681 mil millones (unos US$ 1.815 millones), los cuales se comparan con los $ 1.557 mil millones anotados en la primera mitad del año pasado. Es así que mientras las ventas crecieron casi un 8%, la línea final de las aseguradoras profundizó las pérdidas debido al congelamiento de los reajustes de planes base por dos años, el impacto de la escalada de las licencias médicas y el incremento de los costos, entre otros factores.

Este escenario se ha reflejado en una creciente postergación y ampliación de los plazos de pago a los prestadores de salud, impactando negativamente su desempeño. En Clínica Las Condes, por ejemplo, el ítem deudores comerciales y otras cuentas por cobrar escaló 30% a los $ 192.483 millones a junio pasado, escenario en el cual la institución “se ha visto en la necesidad de tomar medidas financieras tales como girar $18.000 millones en líneas de capital de trabajo, además de negociar líneas adicionales como respaldo”, según consta en sus estados financieros.

Por su parte, y luego de un retroceso de 58% en las utilidades en los primeros seis meses de 2022, Red Salud –que opera nueve clínicas en Santiago y regiones, y más de 40 centros médicos– indicó que en sus resultados que la exposición a los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes subió 9% a $127.347 millones, marco en el cual su estrategia para garantizar su sostenibilidad financiera se ha enfocado en “la recaudación de nuestra venta hospitalaria con diversas iniciativas de eficiencia a lo largo de todo el proceso de cuentas y cobranza, en conjunto con los aseguradores públicos y privados”.

El detalle de las cuentas por pagar

En el registro del ítem cuentas comerciales y otras cuentas por pagar de las isapres a junio pasado, el monto más alto corresponde a Colmena con $ 107 mil millones, no obstante anotó el menor incremento a nivel de la industria (9,7%) en relación al mismo mes de 2021.

Por el contrario, el mayor crecimiento en materia de obligaciones en la misma comparación la registró Consalud –con un alza de 24% a $ 79 mil millones- seguida de Vida Tres (20% a $ 26 mil millones) y Cruz Blanca (17% a $ 102 mil millones). A su vez, en el caso de Banmédica esta partida aumentó 14% a $ 99 mil millones, y en Nueva Masvida creció 12% a $ 45 mil millones.

Gremios de la salud: incumplimientos

de obligaciones afectan a todo el sistema

La compleja situación financiera de las isapres no sólo está impactando a clínicas y centros médicos, ya que su efecto en el desempeño de estas instituciones están repercutiendo también el sistema de prestadores individuales que les prestan servicios, como son los médicos y profesionales de la salud en general.

El Colegio Médico de Chile manifestó su “preocupación por el retraso del pago por parte de clínicas y centros de salud debido al incumplimiento o postergación de pagos de las aseguradoras privadas”, a lo cual añadió el problema similar que presenta Fonasa. El gremio indicó que los médicos y otros profesionales que trabajan como externos para los centros de salud privados están siendo afectados por demoras y/o postergaciones en el pago por hasta 90 días.

“Hacemos un llamado a la autoridad sanitaria y a los directivos de las aseguradoras para que puedan resolver esta situación y se logre acelerar o poner al día el pago a los prestadores, para que los centros asistenciales puedan mejorar su gestión y prestaciones de calidad en beneficio de los usuarios”, indicó.

El Colmed ya había venido advirtiendo la gravedad del estancamiento de la cadena de pagos, tanto a través de su secretario nacional, José Miguel Bernucci, como del presidente del Regional Valparaíso Ignacio de la Torre. Al exponer la semana pasada en la Comisión del Salud del Senado, éste último acusó que “prestaciones ya realizadas lamentablemente no se están pagando con la oportunidad correcta, y hay clínicas que han extendido el incumplimiento por sobre los 90 días e, incluso, tenemos reportes de algunas demoras en el pago de más de cuatro meses, mientras otras se han mantenido dentro de un plazo de no más allá de 60 días, que ya es bastante extenso pero que ha sido aceptado en este contexto”.

Indicó que los afectados no solo son médicos, sino que “muchos de ellos son técnicos paramédicos, instrumentistas quirúrgicos, enfermeros, matronas, psicólogos, kinesiólogos, etc, que trabajan en las clínicas principalmente de manera externa”.