Director de Fonasa sale al paso de demanda de Clínica Dávila y refuta monto global de la deuda reclamada: “Es mucho menor”

La tensión entre las clínicas y el Gobierno por las obligaciones acumuladas de atenciones a pacientes del sector público –especialmente por ley de urgencia– escaló esta semana a la esfera judicial. Clínica Dávila Recoleta y Clínica Dávila Vespucio (controladas por Empresas Banmédica) interpusieron demandas civiles de cobro contra dos servicios de salud de la capital y Fonasa que suman $ 23.105 millones, argumentando que ambas entidades estatales les adeudan un monto global de $ 76 mil millones. De esta cifra, detallaron que un 50% se concentra en 2022 aunque hay cuentas pendientes desde 2017. El holding advirtió que estas demandas son las “primeras interpuestas para el cobro de las deudas, anunciando “nuevas acciones dentro de las próximas semanas”.

Junto con señalar que “no quisiéramos que se llegara un escenario como ese”, el director nacional de Fonasa, Camilo Cid, refuta las cifras globales de las obligaciones pendientes señaladas por el grupo. “La cifra es mucho menor. La mejor prueba de que el monto no es el que ellos señalan - $ 76 mil millones - es que en las demandas ellos reclaman, en conjunto, suman del orden de $ 23 mil millones. Lo que ellos mismos reconocen en sus demandas es sintomático y creo que con eso ya se zanja la discusión”, señala el directivo. Añade que en esta brecha de montos entre las partes, “estamos más cerca de la cifra en torno a los $ 11 mil millones (con cada una de las dos clínicas)”.

- ¿A qué atribuye ese monto de deuda que reclaman ambas clínicas?

- No sabría explicar por qué llegan a esa cifra, ni sé qué es lo que están sumando. Puede que se estén incorporando casos que todavía no están prefacturados ni facturados, que no han sido revisados, o puede que estén incluyendo otros convenios.

En general, cuando hemos tenido una mesa de conciliación, hemos tenido oportunidad de corroborar cifras, y el sistema informático con el cual las clínicas ingresan a estos casos es bastante transparente, si bien requiere algún trabajo para determinarlas finalmente.

- ¿De qué manera ve Ud. como autoridad que la conflictividad con los prestadores privados haya aumentado al entrar a la esfera judicial?

- Están en su derecho de ejercer las acciones que crean legítimas, no soy quien para calificarlas. Pero resulta evidente que en una situación como ésta, la conciliación y los procesos de trabajo técnico para poder solucionar problemas se vuelven un poco más complicados, ya que se ralentiza el proceso de revisión y resolución de problemas. Entonces, en el caso del problema específico del stock de deuda, su solución se vuelve más compleja ahora porque hay una demanda en curso.

- ¿En qué sentido este proceso se hará más complejo?

- En este caso, nos obliga a pasar a la vía judicial con nuestros abogados y, entonces, se vuelve también a otro ritmo de trabajo con esta situación.

- ¿Qué implicancias tendrá la disputa judicial en los convenios entre Fonasa y las clínicas de Red Dávila?

- Tenemos varios convenios con ellas, no solo por ley de urgencia, sino que tenemos convenios en la modalidad de libre elección, que es muy intenso, en segundo prestador Auge y en camas críticas. Todos estos convenios están vigentes y no se ven alterados jurídicamente y esperamos que se sigan cumpliendo, eso no está en cuestión. Es importante que las personas de Fonasa que se atienden en esas clínicas sepan que pueden seguir haciéndolo sin ningún problema.

- ¿Cómo ven lo señalado por Empresas Banmédica en cuanto a analizar otras acciones legales en reclamo por las deudas de los servicios de salud?

- No quisiéramos que se llegara un escenario como ese y no me quiero poner en una situación más complicada. Nosotros pensamos que la solución es más fácil con los caminos que hemos estado trazando durante todo este tiempo con la Asociación de Clínicas.

La discusión por la deuda del sistema

- Si bien Clínicas de Chile ha reconocido los avances en los pagos desde Fonasa, al mismo tiempo ha elevado su reclamo por la deuda de los servicios de salud, que en su mayoría data de dos y tres años.

- Es legítimo que las clínicas estén preocupadas e insistan en que se salde esta esta deuda. Lo que yo puedo decir es que nosotros hemos mostrado toda la voluntad y toda la gestión técnica posible a disposición para poder apurar estos pagos. Pudimos hacerlo en 2022 con un presupuesto con el que se pagó, en definitiva, un tercio de la deuda acumulada en ese momento, y este año hemos podido responder en base a estas mismas restricciones, porque se siguen produciendo entre 2.000 y 2.500 casos de urgencias mensualmente. Entonces, eso se está cancelando y tenemos presupuesto para esto.

- Los prestadores privados enfatizan que a la deuda atrasada por $ 200 mil millones de servicios de salud, se suman obligaciones de Fonasa por más de $ 180 mil millones, con lo cual la cifra global asciende a niveles $ 383 mil millones. ¿Cuál es su información?

- Nosotros decimos que la deuda de arrastre es de $ 200 mil millones de los servicios de salud y que además hay un flujo que corresponde a procesos de cobro habituales que no han culminado por otros $ 100 mil millones.

En relación a la deuda histórica -que se generó en su gran mayoría en los años de pandemia, básicamente en 2020 y 2021-, se dejaron de pagar los costos de rebase (prestaciones otorgadas postestabilización del paciente) que correspondía cancelar a los servicios de salud. Cuando llegamos, asumimos esta deuda, comenzamos a gestionarla y en 2022 pagamos $ 100 mil millones de manera que la rebajamos a $ 200 mil millones, stock que nosotros centralizamos. Al respecto, hemos estado haciendo durante este año una mesa de trabajo con la Asociación de Clínicas juntándonos todas las semanas este último tiempo para ir conciliando las cuentas exactamente por cada clínica.

- Respecto de la deuda de los servicios de salud por atenciones de pacientes del sector público, las clínicas rechazan la propuesta de pago formulada por el Gobierno con un cuestionamiento a Hacienda. ¿Cómo seguirán las relaciones hacia adelante?

- Dentro de las restricciones respecto al cumplimiento del pago del stock, hemos logrado que se pague un 40% de aquí a marzo como primera medida. Entendemos que eso no satisfaga por completo a las clínicas; sin embargo, mantenemos la mesa de trabajo, de la cual nadie se ha salido, independiente de lo que se haya manifestado o de la demanda de clínicas que no están en la asociación ni en la mesa de trabajo. De las otras clínicas no hemos escuchado esa misma actitud, así que seguimos trabajando en esta mesa.