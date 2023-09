Ley corta de isapres: comité técnico entregará su informe financiero la próxima semana

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Luego que el fallo de la Corte Suprema sobre las primas GES de las isapres impactó a esa industria y a la discusión del proyecto de ley corta que busca dar una salida a su crisis financiera, la comisión de Salud del Senado delineó el cronograma definitivo para terminar el diseño de la propuesta.

El factor clave es el informe financiero que elabora el comité técnico instalado en julio pasado, y cuya entrega ahora está prevista para la próxima semana, con el 20 de septiembre como fecha tentativa, señaló ayer el senador Juan Luis Castro, presidente de la comisión de Salud de la Cámara Alta.

De esta forma, la instancia fijó los próximos hitos luego que la sentencia de la Tercera Sala del máximo tribunal anuló el reajuste en curso de las primas GES a inicios de agosto y obligó a reanalizar el escenario que enfrentan las isapres y el trabajo convocado inicialmente con motivo del anterior fallo por tabla de factores. En este marco, los parlamentarios, están contra el tiempo ya que la normativa para dar instrucción a ese dictamen debe completar su trámite legislativo –del cual resta su aprobación en ambas cámaras- antes del 30 de noviembre próximo.

“Finalmente, el comité técnico va a entregar la próxima semana el informe técnico definitivo sobre el tema financiero, que es el nudo crítico, lo que da plazo para que se pueda tratar y esté disponible para ser visto en la Comisión de Salud a contar de la semana siguiente a partir del 25 de septiembre, para así dar inicio a las votaciones para la discusión en particular”, informó ayer martes Castro en la comisión. Enfatizó la importancia de las conclusiones -“que nos dará certeza de las viabilidades y de cómo está el cuadro general”, dijo- que se encuentra afinando el comité que integran representantes de los ministerios de Salud y Hacienda, de Fonasa, de la Asociación de Isapres, de Clínicas de Chile, de la Facultad de Economía y Negocios de U. de Chile, de Espacio Público y asesores parlamentarios.

En la oportunidad, el senador instó a la ministra de Salud, Ximena Aguilera –presente en la sesión-a concretar una acción coordinada para dar forma al diseño final de ley corta, tarea en la cual está pendiente el envío de indicaciones del Ejecutivo. “Es necesario que tengamos una conversación de afinamiento de los pasos tácticos y estratégicos que se van a seguir para ir cumpliendo los objetivos y la agenda de las semanas que vienen para ir sacando el proyecto de la ley corta con la celeridad del caso, cuyos objetivos son cumplir el fallo, dar viabilidad al sistema y que nadie vea interrumpida su atención de salud”, dijo Castro.

"Demandamos una tramitación de esta ley mucho más proactiva y con definiciones desde Segpres y de Hacienda"

Ad portas del informe del comité técnico que marcará la recta final del diseño de la ley corta en la comisión de Salud del Senado, su presidente Juan Luis Castro aborda el momento actual del proyecto y los desafíos que enfrenta su desafio de lograr contener una crisis terminal del sistema isapres.

- A días de la entrega del informe del comité técnico, ¿cuál es la importancia que tendrán sus conclusiones?

-Es decisiva, porque el comité se creó con participación de todos los sectores para proponer propuestas consensuales de los caminos posibles para poder destrabar esta crisis. Entendemos que el comité técnico está haciendo el máximo esfuerzo para tener simulaciones precisas, escenarios variables y diferentes posiciones respecto a cómo generar incentivos correctos, para que la industria privada ojalá mantenga una viabilidad financiera, y sabiendo que debe tener reglas nuevas.

-¿Cuál es la factibilidad de cumplir el objetivo de tener listo el proyecto antes del 30 de noviembre?

-Lo ideal es que haya una ley vigente antes del 30 de noviembre. Hemos dicho que importa el resultado más que la celeridad, pero es evidente que en el mes de septiembre ya se tienen que empezar a resolver los nudos principales que trae la ley corta de isapres para ponerlos en la mesa y avanzar en la tramitación desde el Senado, que es el primer trámite. Y falta todavía la Cámara de Diputados. Por lo tanto, aquí es clave que la decisión del Ejecutivo no solo sea de ponerle más o menos urgencia, que puede hacer en cualquier instante, sino también captar que en los próximos dos meses y medio se están jugando grandes definiciones de la salud en Chile, porque ese es el tiempo posible para tener una ley antes que empiece la plena aplicación del fallo de la Corte Suprema.

-En esta carrera contra el tiempo, ¿ve viable mantener el diseño actual de la ley corta que incluye el marco para instruir los fallos de la Suprema y que de viabilidad a las isapres, junto con una propuesta de fortalecer Fonasa?

-La ley corta tiene dos componentes: todo lo que deriva de los fallos judiciales en tabla de factores y prima GES, y, por otro lado, dar vida a una modalidad nueva complementaria de Fonasa. Ambas cosas van de la mano, pero tienen velocidades que pueden ser diferentes. Resolver la viabilidad del sistema Isapre y reconvertirlo a un nuevo esquema de seguros complementarios tiene un sentido de urgencia y que Fonasa se adapte a ser un nuevo comprador de seguros complementarios con primas planas tiene una velocidad que puede ser gradual, pero también es necesario que exista seguridad de que el mercado asegurador está en condiciones de ofrecer esas alternativas. Hasta ahora, con correcciones, puede ser posible.

-¿No sería más conveniente separar ambas iniciativas?

-Pareciera ser más razonable que se mantenga un cuerpo unificado de la reforma y no desagregar cuando es posible iniciar con rapidez los cambios, tanto en Fonasa como en isapres, para dar respuesta a la reforma de la salud pendiente.

-¿Mantiene su expectativa en cuanto a que el Gobierno diseñe en sus indicaciones las bases para dar forma a una transición hacia una futura reforma a la salud?

-Me parece indispensable, porque nada sacamos con realizar simplemente el cumplimiento de un fallo. En ese intertanto, van a quebrar algunas isapres y algunas clínicas y, por ende, las expectativas de la industria privada son saber qué certezas tendrán hacia el futuro en el corto y mediano plazo: si va a existir un proveedor único de salud, o si va a haber múltiples aseguradores, si va a haber alternativas de reconversión, por ejemplo, de isapre a seguros complementarios, y de qué manera se asumen las deudas establecidas en los fallos judiciales. Si existe un horizonte transformador, ellos tendrán que tomar una decisión, pero será porque hay un diseño que permite que esa transición se cumpla.

-¿Qué disposición a una reforma profunda ve en las isapres?

-Si no quisieron cambiar durante décadas, es evidente que a estas alturas están obligadas a cambiar porque su subsistencia es muy precaria. Pero también los afiliados del sistema requieren respuestas, no solo en las devoluciones posibles que les pueden corresponder, sino también en cuanto a si van a tener la profundidad, o no, para hacer un plan universal, para que haya libre movilidad dentro del sistema privado o que haya una cobertura que evite que la licencia médica sea un karma; una serie de dificultades objetivas que se arrastran crónicamente y que hay que subsanar.

-¿Qué motivó a la Comisión de Salud del Senado a convocar a un comité de expertos para avanzar en una reforma de salud?

-La razón tiene que ver con que estamos en una encrucijada muy grande en Chile, por una profunda desigualdad en lo público –por las listas de espera que hoy agobian a la red asistencial- y en lo privado por factores como la judicialización, que ha sido exacerbada. Por lo tanto, estamos en un momento necesario de abrir un proceso de transición que permita cumplir las sentencias judiciales y al mismo tiempo dar estabilidad evitando los quiebres de los sistemas prestadores o aseguradores privados.

-Ud. ha señalado que en el Ejecutivo ha habido pasividad e inmovilismo para impulsar una reforma a la salud ¿sobre qué fundamenta esa crítica?

-Tienen que ver con que si bien en el programa de Gobierno se impulsa una reforma de la salud, estamos a un año y medio de haberse iniciado el periodo actual, el tiempo se acorta para legislar ya cercanos a la última parte del año, y el ciclo electoral se va a intensificar a contar de diciembre próximo con sucesivas elecciones.

Y próximos a tramitar una ley corta de isapres, no cabe ninguna duda de que hoy el Ejecutivo debe dar pasos, no solamente en la retórica de los cambios que quiere, sino que debe colocar en agenda los inicios del proceso de reforma de la salud. De lo contrario, sería renunciar a parte sustancial de su programa en circunstancias de la crisis de la magnitud que existe y los niveles posibles de acuerdo que se están trabajando permiten allanar el camino a esa reforma.

-¿Cuál es el sentido de urgencia que reclama del Ejecutivo?

-Hay que tomar una decisión que permita llegar antes, y no después, a los problemas y desastres que pueden ocurrir en salud si es que no se acelera el tranco ni se involucra el Ejecutivo. Demandamos una tramitación de esta ley de manera mucho más proactiva y con definiciones desde Segpres y de Hacienda que sean decisivas para generar escenarios claros y bien configurados del cambio que queremos promover a partir de esta ley.