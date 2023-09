Senadores: Gobierno pedirá nueva prórroga para aplicar fallo de isapres a la Corte Suprema

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En la recta decisiva del plazo establecido por la Comisión de Salud del Senado para iniciar la discusión del informe del comité técnico del proyecto de ley corta de isapres que busca instruir los fallos judiciales y dar una salida a la crisis de la industria, finalmente tanto los legisladores como el Ejecutivo se vieron en la necesidad de contar con más tiempo para posibilitar que esa iniciativa cumpla su objetivo.

En horas de la tarde de este jueves, los senadores informaron que solicitaron al Gobierno que, a su vez, pida a la Corte Suprema postergue la aplicación del fallo por tabla de factores que debe ser implementado el próximo 30 de noviembre, fecha que es el resultado de un primer aplazamiento otorgado en mayo pasado por un lapso de seis meses, justamente para dar espacio a la tramitación de la ley corta de isapres que el Ejecutivo presentó ese mismo mes.

“El Gobierno nos ha informado que va a solicitar una prórroga oficial a la Corte Suprema que permita dar el espacio suficiente para la implementación correcta de los fallos”.

Sin embargo, y a un año del fallo de la Tercera Sala del máximo tribunal que estableció un duro dictamen de alcance general en términos de devoluciones y ajustes de ingresos a las aseguradoras de salud, nuevamente los tiempos no son suficientes para que el sistema cuente con un marco que le permita implementar el dictamen sin sufrir un colapso financiero.

“El Gobierno ha escuchado el planteamiento que le hemos hecho como Comisión de Salud y nos ha informado que va a solicitar, en las próximas horas, una prórroga oficial a la Corte Suprema que permita dar el espacio suficiente para la implementación correcta de los fallos judiciales y al mismo tiempo, evitar la crisis del sistema público privado. Esto es clave para que haya certezas que es lo más importante para la ciudadanía”, afirmó ayer Juan Luis Castro (PS), presidente de la comisión de salud del Senado.

En la oportunidad, el parlamentario valoró “la disposición del Gobierno para solicitar prórroga a la Corte Suprema para la aplicación del fallo que expira el 30 de noviembre”.

Reconoció que, a 70 días de ese hito, “se viven horas sensibles en la tramitación de la Ley Corta de Isapres, por lo que nuestros propios expertos nos han planteado la perentoria necesidad de tener más espacio de tiempo para que haya claridad en las reglas, para que nadie se sienta expulsado del sistema isapre o quiebre una clínica o haya interrupción de servicio”.

Petición del comité técnico

La iniciativa de los senadores se activo luego que el comité técnico de 16 integrantes que elabora a contrarreloj el informe financiero clave para dar viabilidad a la industria, les envió una carta solicitando una ampliación de quince días en el plazo para poder concretar la entrega del documento, cuya discusión iniciaron hace dos meses.

"Se han logrado avances significativos que, estamos seguros contribuirán positivamente al debate público, al trámite legislativo y al fortalecimiento de nuestro sistema de salud. No obstante, consideramos necesario para lograr un diseño técnico más técnico, preciso y viable de ser implementado, es necesario contar con más tiempo para el trabajo de la comisión técnica, que no debiera superar dos semanas", señala la carta firmada por los coordinadores de la instancia Cristóbal Cuadrado (exsubsecretario de Salud Pública) y Emilio Santelices (ex ministro de Salud).

Asimimo, el documento enviado a la comisión sectorial de la Cámara Alta puntualiza que los plazos del diseño técnico y tramitación del proyecto de ley corta deben ir de la mano de los tiempos de la implementación de los fallos de la Corte Suprema. Por eso, enfatizan que "es indispensable que exista una prórroga en la implementación del fallo en noviembre de 2022 de la Corte Suprema y una señal de parte del regulador con respecto al momento de implementación del fallo de agosto de 2023 (prima GES)".

De lo contrario, advierte, "existe un alto riesgo de que la ley corta llegue demasiado tarde y los impactos financieros inmediatos de la implementación de los fallos sean de tal magnitud que generen un colapso sin subsistema privado".

Senadores: "a hora necesitamos que el Gobierno se involucre en este trabajo"

Al respecto, Juan Luis Castro indicó que una segunda extensión del plazo de aplicación del fallo permitirá a la Cámara de Diputados “realizar un estudio exhaustivo del proyecto”, en relación a la etapa siguiente de la ley corta una vez que sea despachada del Senado.

“Hemos interpelado al Gobierno para que apoye y patrocine el trabajo de la Comisión Técnica que, sin lugar a duda, ha logrado ir allanando los caminos. Ahora necesitamos que el Gobierno se involucre en este trabajo, y también tenga el compromiso de patrocinar esas propuestas”, indicó al respecto del senador Francisco Chahuán (RN).

Por su parte, la senadora independiente Ximena Órdenes, sostuvo que “volver a equilibrar el sistema de salud -tras el primer fallo Corte Suprema por tabla única de factores y recientemente fallo GES- es complejo, requiere más tiempo, y supongo que el Ejecutivo tomará medidas al respecto. Además, es urgente, avanzar en una agenda de transición con una mirada más estratégica a fin de no repetir incertidumbres a futuro”.

Junto con calificar como “muy adecuado” que desde el Ejecutivo se les informara dicha solicitud de extensión de plazo, el senador Sergio Gahona (UDI) dijo que esta medida es necesaria “para poder trabajar de la manera más correcta posible y podamos tener una pronta solución a la crisis de la isapres”.

El parlamentario puntualizó que “entendemos que el Gobierno ha escuchado nuestro requerimiento, porque la propuesta técnica ya está clara, pero necesitamos que tome iniciativa y lidere el proceso de cambio a la Ley Corta, para que podamos tener una solución definitiva a los casi tres millones de personas que penden en un hilo en sus coberturas de salud y la situación de viabilidad financiera de su sistema de aseguramiento en el caso de las isapres”.