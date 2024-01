IBM prevé fuertes ventas y flujo de caja libre en 2024, pero también anuncia recortes de empleo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

International Business Machines Corp. presentó una perspectiva positiva para los ingresos y el flujo de caja en 2024, una señal optimista para el ritmo del gasto corporativo en tecnología, incluso cuando espera reducir puestos de trabajo.

El flujo de caja libre será de unos US$ 12.000 millones en el año que finaliza en diciembre, dijo la compañía el miércoles en un comunicado. Los analistas, en promedio, estimaron US$ 10.900 millones, según datos compilados por Bloomberg. Los ingresos crecerán en la parte media en cifras de un dígito, dijo la compañía. Los analistas proyectaron un crecimiento de ventas de alrededor del 3%.

IBM se ha centrado en optimizar sus operaciones en torno a software y servicios en los últimos años, deshaciéndose de los negocios de infraestructura gestionada, clima y salud. La compañía con sede en Armonk, Nueva York, dijo que también recortará un porcentaje de puestos de un solo dígito este año. IBM ha introducido nuevos productos para capitalizar el creciente interés en la inteligencia artificial.

"La demanda de IA de los clientes se está acelerando y nuestra cartera de negocios para watsonx y la IA generativa se duplicó aproximadamente del tercer al cuarto trimestre", dijo el director ejecutivo Arvind Krishna en el comunicado, refiriéndose a la plataforma de IA de la compañía.

Despidos y contrataciones

Los recortes de empleos planificados por IBM siguen a anuncios similares en enero por parte de importantes empresas tecnológicas, incluidas Google de Alphabet Inc. y Amazon.com Inc.

El director financiero James Kavanaugh dijo que IBM probablemente gastará en reestructuración la misma cantidad que el año pasado: US$ 400 millones, cuando redujo su fuerza laboral en unos 3.900 puestos de trabajo. Sin embargo, la compañía continúa contratando para ciertos puestos y espera que la plantilla sea más o menos la misma a finales de año, dijo. IBM tenía alrededor de 288.000 empleados a finales de 2023.

"Espero que muchas tendencias macroeconómicas sean similares a las de 2023" el próximo año, dijo Krishna durante una conferencia telefónica después de que se publicaran los resultados. "Todos los clientes con los que hablo me preguntan cómo aumentar la productividad con IA y gestionar la pila de tecnología".

Las perspectivas de flujo de caja "sugieren mayores eficiencias operativas y un crecimiento orgánico estable", escribió Anurag Rana de Bloomberg Intelligence. "Esperamos que el gasto en TI se acelere más hacia el segundo semestre, lo que podría conducir a una mejora constante en el crecimiento de la consultoría".

Cuarto trimestre

Las ventas del cuarto trimestre aumentaron un 4,1% a US$ 17.400 millones. La ganancia, excluyendo algunas partidas, fue de 3,87 dólares por acción. Los analistas, en promedio, estimaron ingresos de US$ 17.300 millones y ganancias ajustadas de US$ 3,76 por acción.

Los ingresos por consultoría aumentaron un 6% a US$ 5.000 millones, apenas por debajo de las estimaciones de los analistas de US$ 5.100 millones. Los inversores se han centrado en la debilidad de esta unidad de negocios en los últimos trimestres, ya que la incertidumbre económica afectó el apetito de los clientes por grandes proyectos.

El software también estuvo justo por debajo de las expectativas: 7.500 millones de dólares en el trimestre finalizado el 31 de diciembre, en comparación con los US$ 7.700 millones proyectados. Red Hat, la división de software que IBM adquirió en 2019, registró un crecimiento de ventas del 8%, otro período comparativamente lento para un negocio que alguna vez saltó regularmente más del 20% cada trimestre.