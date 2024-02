Jorge Atton y el legado del exPresidente Piñera en telecomunicaciones: “Fue el gran promotor y gestor de la portabilidad numérica”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Era una persona que tenía mucho dominio de las situaciones; entonces, era muy fácil comunicarse con él. Las conversaciones telefónicas conmigo no eran más de uno o dos minutos (...) Fue una gran escuela, a mí me marcó mucho su estilo”, dice Jorge Atton sobre la forma de trabajo del exPresidente Sebastián Piñera a las afueras de su velatorio en la sede del ExCongreso.

Atton fue subsecretario de Telecomunicaciones durante el primer gobierno del exJefe de Estado y, en su segundo mandato se desempeñó como asesor en materias de ciberseguridad e intendente en la Región de la Araucanía.

Recuerda que en su primer periodo, Piñera decía que no quería ser “el Presidente del terremoto”, por lo que les encomendó trabajar en dos planos: uno dedicado a la catástrofe y otro al programa de Gobierno.

En cuanto al sector telecomunicaciones, para Atton el gran legado del exmandatario es ser “el gran promotor y gestor de la portabilidad numérica”.

El exsubsecretario relata que le transmitía a Piñera que, por un lado, las empresas -tanto móviles como fijas- se oponían a esta política pues era cara y no existía la tecnología. Hasta que, en una visita a Chile del expresidente de Teléfonica, César Alierta (fallecido en mes pasado), motivada por el terremoto, cambiaron las cosas.

“Además, yo quería anunciar la inversión de fibra óptica nacional, que era la primera que se instalaba en Chile.Y nos solicita la gente de Teléfonica que les ayude a tener una reunión con el Presidente (...) porque además el plan de inversión eran US$ 2.500 millones, no era menor”, explica.

“Entonces estabamos reunidos y el Presidente le dice: ‘César, yo quiero pedirle un favor. Yo quiero que ustedes ayuden al subsecretario a que implementen la portabilidad numérica en Chile, porque si no lo voy a tener que cambiar. ¿O ustedes quieren que lo cambiemos?’. No, no, le dice el gerente”, cuenta Atton. Considera que ahora el próximo paso para el Congreso debiera ser repetir esta historia y sacar la portabilidad de internet.

El segundo gobierno

Años después, Atton volvería a asesorar a Piñera en materias de ciberseguridad, tras los ataques a bancos y tarjetas de crédito que hubo en esa época, por lo que impulsaron la Ley de Delitos Informáticos.

Y, posteriormente, tras el asesinato de Camilo Catrillanca, el exPresidente le pidió tomar otro cargo. “Él sabía que yo soy originario de Temuco, por lo tanto, intendente. Y tuve el apoyo irrestricto, político y económico, siempre (...) El tema Catrillanca rompió las confianzas, por lo tanto el gran trabajo mío y de él fue muchas veces apoyarme en eso, en reconstruir esas confianzas y entregar lo que se requería en la Araucanía”, señala Atton.