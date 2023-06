Escala ofensiva contra el Minsal con acusación constitucional y denuncia ante fiscalía

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los partidos de oposición cumplieron ayer lunes su advertencia en cuanto a exigir que las máximas autoridades del Ministerio de Salud asuman las responsabilidades políticas por las causas del fallecimiento de una lactante de tres meses debido un cuadro de neumonía producto del virus sincicial en el Hospital de San Antonio. Esto, tras la divulgación y reconocimiento de errores en el procedimiento de solicitud de camas críticas para atender ese caso desde el sistema público a Clínica Las Condes.

Luego que el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, descartó renunciar al cargo -tal como pedían sus críticos- primero en un punto de prensa donde informó el inicio de una investigación sumaria para establecer las responsabilidades en este caso, y luego defender la estrategia para la campaña de invierno ante la Comisión de Salud del Senado, la autoridad enfrentará una denuncia ante el Ministerio Público interpuesta por la bancada de diputados de la UDI. La acción legal acusa a la repartición un “actuar negligente” por no haberse comunicado con la Clínica Las Condes a fin de requerir una cama crítica pediátrica a disposición de la menor Mía Olivares”. En este marco, exigieron la renuncia de Araos “a la brevedad posible, como el principal culpable de no haber previsto la grave emergencia sanitaria y por su responsabilidad política en el deceso de seis lactantes”.

Y los alcances de ofensiva a nivel político también llegaron a la ministra de Salud Ximena Aguilera. Luego que el Partido Republicano diera un plazo de 24 horas para que la secretaria de Estado pidiera la renuncia de Fernando Araos al cargo de subsecretario, ayer ese conglomerado anunció una Acusación Constitucional contra la titular del Minsal. “Lamentamos la desidia de las autoridades de Gobierno, y es por eso que hemos decidido presentar una Acusación Constitucional que se sustenta en dos cargos: una infracción grave al código sanitario y una infracción a la Constitución Política del artículo 19 del derecho a la integridad física y psíquica de las personas”, señaló el jefe de esa bancada Benjamín Moreno.

Por su parte, desde Chile Vamos señalaron que no respaldarían la acusación contra la ministra Aguilera.

"El Gobierno no puede seguir cometiendo errores"

Las presiones sobre el Minsal centrados en la petición de renuncia del subsecretario Fernando Araos no se limitaron a la oposición, ya que recibió críticas del presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga -“se requiere a otra persona a cargo”, dijo- y de parlamentarios del Partido Socialista. “Hoy las responsabilidades no se encuentran en el rol de la ministra, sino que es en el subsecretario que tiene a su cargo las redes asistenciales. El Gobierno no puede seguir cometiendo errores, como lo señaló el Presidente de la República, y aquellos que no estén a la altura o hayan cometido este tipo de errores, deben renunciar”, indicó el diputado PS Marcos Ilabaca.

A nivel del Ejecutivo, la magnitud de la crisis motivó un pronunciamiento de la ministra del Interior Carolina Tohá, quien señaló que no haber llamado a la Clínica Las Condes para solicitar una cama pediátrica para la lactante que falleció en San Antonio fue un "error".

Araos: “la red ha estado a la altura”

Tras una breve conferencia de prensa en la que dio a conocer que instruyó una investigación sumaria y una auditoría para establecer las responsabilidades que llevaron a no recurrir a CLC -"he decidido tomar las medidas administrativas necesarias para esclarecer el hecho y las causas", indicó- el subsecretario Araos detalló la estrategia del Minsal para implementar la campaña de invierno ante la Comisión de Salud del Senado.

En la instancia, y en respuesta a las críticas por la tardanza en la implementación de la red ante el peak de infecciones por virus sincicial –que ya implica la atención de unos 1.100 casos de niños con cuadros niños graves a la semana- el subsecretario de Redes Asistenciales que ya se ha habilitado un total de 1.170 camas críticas pediátricas (836 en el sector público y 334 en prestadores privados) con un promedio de ocupación equivalente a un 93,5%.

En este marco, Araos indicó que se han efectuado 209 traslados de pacientes pediátricos por enfermedades respiratorias, 73 de ellos derivados a establecimientos privados.

"Respecto al número de consultas y circulación viral, en el contexto que tenemos hoy día, la red ha estado a la altura de poder responder", aseveró el subsecretario ante los integrantes de la comisión de salud de la Cámara Alta, algunos de los cuales lo emplazaron directamente por su gestión en este tema. “Anteriormente, por cosas como éstas, autoridades han salido de sus cargos; ¿quién es el responsable?”, indicó el senador UDI Sergio Gahona.

Al respecto, Araos respondió que el Minsal “es una institución jerárquica y hay protocolos que están para cumplirse y en este caso no se cumplió, y voy a esperar la investigación para ver lo que ocurrió y tomar las medidas que correspondan”.

En la instancia, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, dio a conocer que designó a una nueva responsable de la coordinación de camas públicas y privadas para hacer frente a la escalada de la influenza, tarea que recayó en la dra. Carolina Méndez, de especialidad intensivista e integrante de su gabinete y quien "estará acompañada de otros intensivistas pediátricos".