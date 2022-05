FT: El colapso de Luna resalta el papel de guardianes que tienen las plataformas de criptomonedas

El colapso de US$ 40 mil millones la semana pasada del popular cripto token Luna subraya el papel crucial que juegan las plataformas como los guardianes que gobiernan qué activos digitales están fácilmente disponibles para los principales traders.

La feroz competencia entre las plataformas o exchanges ha llevado a un fuerte aumento en la cantidad de tokens disponibles en aquellas que son populares entre los inversionistas que tienen una oportunidad.

Pero los riesgos de incluir tokens más nuevos, y la falta de regulación en torno a estos activos, se pusieron de relieve la semana pasada cuando terraUSD, una moneda que prometía igualar el valor del dólar estadounidense, perdió casi todo su valor y también eliminó el valor de su token hermano Luna, en lo que la firma de investigación CryptoCompare llamó "la mayor destrucción de riqueza en esta cantidad de tiempo en un solo proyecto en la historia de las criptomonedas".

Sus colapsos han centrado la atención en los estándares que aplican las plataformas cuando deciden cotizar una moneda. A diferencia del mercado de valores, los reguladores desempeñan un papel mínimo o nulo en la supervisión de la emisión y el comercio de tokens en la mayoría de las jurisdicciones.

“Creo que toda la industria necesita establecer un estándar alto cuando se trata de evaluar si listan o invierten en monedas estables que están respaldadas por cosas como algoritmos”, dijo Lennix Lai, director de mercados financieros de OKX, una plataforma de criptomonedas.

Las principales plataformas, incluidas Coinbase, Binance, OKX y Crypto.com, que anteriormente permitían a sus clientes comprar Terra o tokens vinculados, detuvieron las negociaciones durante la crisis.

Qué se negocia

El primer puerto de recalada para muchos criptoinversionistas novatos son los principales exchanges como Binance y Coinbase que dicen que examinan los tokens antes de que estén disponibles para sus millones de usuarios.

“Es cierto que estamos enumerando más y más activos que nunca”, dijo Paul Grewal, director legal de Coinbase, durante una entrevista en abril. “Al mismo tiempo, hay muchos, muchos más activos disponibles para consideración y presentados para consideración que nunca antes”.

Grewal dijo que Coinbase rechazó "muchos, muchos más activos" de los que aprobó. En marzo, agregó 24 nuevos activos para negociar de los 160 que solicitaron su consideración, dijo.

En total, Coinbase enumeró 164 monedas a partir de abril, frente a las 28 de julio de 2020, según los datos más recientes de CryptoCompare. Las plataformas offshore FTX, Bitfinex y Binance enumeran más, pero su establo de monedas ha crecido más lentamente.

El entusiasmo de los traders por acceder al último token popular ejerce presión sobre las plataformas para que incluyan más activos. Las decisiones de los intercambios también ejercen una gran influencia sobre qué tokens ganan terreno. Los nuevos listados en Coinbase a menudo aumentan de precio a medida que más comerciantes obtienen acceso a los tokens, un patrón que algunos analistas han llamado el "efecto Coinbase".

“De repente, hay una afluencia masiva de liquidez cuando incluyes un token en un intercambio como Coinbase”, dijo Roberto Talamas, investigador de la empresa de datos de criptomonedas Messari.

El director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, ha dicho que tan solo 50 monedas cripto parecen tener un valor real. Pero la mayoría de los exchanges, incluido FTX, enumeran varios cientos de activos.

La mayoría de las jurisdicciones tienen pocos o ningún estándar legal sobre qué tokens cripto se pueden enumerar públicamente para que la gente común los intercambie, por lo que los exchanges cumplen un papel clave en el escrutinio de las monedas. “Si estuvieras en un mundo regulado, serías responsable de los productos que pusiste en tu intercambio”, dijo un alto ejecutivo de un gran grupo cripto europeo.

Pautas sobre tokens

James Kaufmann, socio del bufete de abogados Howard Kennedy, dijo que la regulación proporciona a las bolsas de valores un conjunto claro de criterios de cotización para hacer cumplir, mientras que los criptomercados operan sobre la base de "cuidado con el comprador".

"La pista está en el nombre, ¿no es así? ¿Es un crypto exchange o un stock exchange (corredor de bolsa)?", dijo Kaufmann.

El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, ha dicho que le gustaría que los reguladores proporcionen pautas sobre las listas de tokens. Pero hasta ahora, el exchange más grande del mundo se ha basado en la "inteligencia colectiva" para decidir qué monedas incluir en la lista, dijo en una entrevista en marzo.

"Muy a menudo, la multitud es mejor juez que nosotros mismos", dijo Zhao, y agregó que la cantidad de usuarios de una moneda es el criterio más importante para determinar si Binance la incluirá en la lista. En una publicación de blog sobre su régimen de listado, Binance dijo que también somete tokens a una "rigurosa diligencia debida".

Gemini, la plataforma de propiedad de los gemelos multimillonarios Winklevoss, dijo que su objetivo era enumerar los activos digitales demandados por los clientes, pero también intenta proteger a sus clientes de tokens peligrosos.

“Si pensamos que existe una amenaza real para que los fondos de nuestros clientes estén en riesgo, entonces no avanzaríamos”, dijo Brian Kim Johnson, gerente general del equipo Crypto Core en Gemini.

El escrutinio sobre qué estándares aplican las plataformas cuando deciden incluir una moneda en la lista se produce cuando la estrategia de agregar más monedas para impulsar el crecimiento muestra signos de vacilación.

La compra y venta de tokens más pequeños ayudó a multiplicar por siete el volumen de operaciones en Coinbase el año pasado. Sin embargo, el comercio de lo que el exchange llama "otras criptomonedas" se redujo en más de la mitad en el primer trimestre, frente a más de US$ 370 mil millones en los últimos tres meses del año pasado, según los cálculos del Financial Times. La categoría incluye tokens distintos de bitcoin y ether, que no sufrieron caídas similares en sus negociaciones.

El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, dijo el mes pasado que la plataforma planeaba crear un sistema para que los usuarios calificaran y revisaran nuevos activos digitales, similar a las revisiones de productos en Airbnb o Amazon. Coinbase cree que el sistema puede "ayudar a crear protecciones adicionales para el consumidor en criptografía", dijo.