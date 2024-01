El declive poblacional de China se acelera a medida que se enfría el crecimiento de su economía

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

J. Leahy en Beijing y E. Olcott, H. Lockett y A. Lin en Hong Kong

La disminución de la población de China se aceleró en 2023 a medida que su economía creció a una de las tasas más bajas en décadas, lo que apunta a los persistentes desafíos para la segunda mayor economía del mundo debido a una crisis inmobiliaria, deflación y presiones demográficas.

El PIB del gigante asiático se expandió 5,2% en 2023, superando un crecimiento de solo 3% en 2022 –cuando la economía se vio limitada por las restricciones del Covid– y por sobre el objetivo oficial del gobierno de aproximadamente 5%, el punto de referencia más bajo en décadas. A su vez, la población cayó por segundo año consecutivo a medida que aumentaron las muertes y disminuyeron los nacimientos.

Si bien los principales líderes de China han dicho que la economía va por el camino correcto y que “no se necesitan medidas de estímulo que generen pánico”, para Eswar Prasad, investigador principal del grupo de expertos Brookings Institution, las cifras revelan que la economía está experimentando "en el mejor de los casos un crecimiento moderado caracterizado por una demanda interna débil y presiones deflacionarias persistentes" y agregó que “parece prematuro decir que la economía está fuera de peligro".

Presiones demográficas

La población de China cayó a 1.400 millones en 2023, tras las 11 millones de muertes que superaron los 9 millones de nacimientos. El año pasado se registraron casi 600 mil muertes más que en 2022, superando el aumento de más de 200 mil entre 2021 y 2022, por lo que los demógrafos pronostican nuevas caídas a medida que la población envejece rápidamente.

Wang Feng, experto en demografía china de la Universidad de California en Irvine, dijo que la disminución de 2 millones de personas reveló la “huella del Covid-19”, que se extendió por el país a principios de 2023 después de que las autoridades levantaran apresuradamente las restricciones. "Es muy probable que el rápido aumento en el número de muertes se deba al caótico final de la política de Cero-Covid, que provocó muchas muertes de más", dijo Wang.

La población de la segunda economía mundial –que en 2022 disminuyó por primera vez en 60 años– es el resultado de una política de la década de 1980 que restringía a la mayoría de las familias a un solo hijo, muy por debajo del promedio de 2,1 necesarios para mantener el nivel. La tasa de mortalidad nacional fue de 7,87 por cada 1.000 personas en 2023, la más alta desde principios de la década de 1970, y mayor que la de 7,37 del año anterior.

Las cifras que preocupan

El primer ministro chino, Li Qiang, se adelantó el martes a la publicación de los datos oficiales y anunció la cifra principal de crecimiento del PIB ante el Foro Económico Mundial de Davos. Li elogió el enfoque de las autoridades de “fortalecer los motores internos” en lugar de aplicar estímulos masivos, algo que algunos expertos han pedido para reactivar el crecimiento.

El PIB del cuarto trimestre fue 1% mayor que el del tercer trimestre y 5,2% interanual, apenas por debajo de las previsiones de los analistas de 5,3%. La tasa de crecimiento intertrimestral fue inferior al 1,5% registrado en el tercer trimestre, que fue revisado al alza.

Julian Evans-Pritchard, jefe de economía para China en Capital Economics, dijo que los datos del PIB no parecían consistentes con los indicios de que la economía se fortaleció en el cuarto trimestre, después de que fuentes alternativas de datos señalaran una contracción absoluta durante el tercer trimestre. "Hemos visto en el pasado que durante las recesiones, a menudo los datos oficiales del PIB no reflejan completamente el alcance de la debilidad y luego lo compensan más adelante al no mostrar el efecto total de la recuperación". "Así que sospecho que estamos viendo algo similar en este momento".

Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, la inversión en activos fijos, exceptuando los hogares rurales, aumentó 3% en 2023 con respecto al año anterior, junto con el incremento de la inversión en infraestructura de 5,9% y la manufactura de 6,5%. En cuanto a la inversión privada, esta cayó 0,4% Dentro de los indicadores de consumo, las ventas minoristas aumentaron 7,4% interanual en diciembre, inferior al 8% pronosticado por los analistas.

Mientras que la producción industrial creció 6,8% en diciembre respecto al mismo mes de 2022, superando las expectativas de 6,6%.

Sector inmobiliario

Las bolsas chinas perdieron terreno tras la publicación de los datos de crecimiento: el índice Hang Seng Mainland Properties en Hong Kong cayó 4,9% a un mínimo histórico, mientras que el Hang Seng China Enterprises perdió 3,5% para bajar 9% en lo que va de enero. El índice más amplio Hang Seng cayó 3,4%, mientras que el CSI 300 de acciones que cotizan en Shanghái y Shenzhen retrocedió 1,1%.

El sector inmobiliario, que lleva tres años sumido en una crisis de deuda, siguió sufriendo en 2023, según mostraron las estadísticas oficiales el miércoles.

La inversión en desarrollo inmobiliario se redujo 9,6% el año pasado en comparación con el año anterior, mientras que los precios de las viviendas nuevas en diciembre disminuyeron 0,4% respecto a igual mes de 2022, la caída más pronunciada desde febrero de 2015.

Los economistas dijeron que la tasa de crecimiento anual probablemente se vio afectada hasta en dos puntos porcentuales debido a la comparación con el bajo crecimiento durante la pandemia y sugirieron que el gigante asiático necesitaría hacer más este año para estabilizar el mercado inmobiliario e impulsar el consumo para mitigar la presión deflacionaria.