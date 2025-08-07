El gobernador Christopher Waller se perfila como favorito para presidir la Reserva Federal entre el equipo de Trump

El funcionario, quien fue nominado por Trump para su cargo actual en 2020, se ha reunido con el equipo del mandatario para hablar sobre el puesto, pero aún no se ha reunido con el propio presidente, según las fuentes citadas por Bloomberg.

El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller se perfila como uno de los principales candidatos para presidir el banco central estadounidense entre los asesores del presidente Donald Trump, quienes buscan un reemplazo para Jerome Powell, según personas familiarizadas con el asunto.

Los asesores de Trump están impresionados con la disposición de Waller a impulsar políticas basadas en pronósticos, en lugar de datos actuales, y su profundo conocimiento del sistema de la Reserva Federal en su conjunto, según las fuentes.

Waller se ha reunido con el equipo del presidente para hablar sobre el puesto, pero aún no se ha reunido con el propio Trump, según las fuentes, bajo condición de anonimato para poder hablar de deliberaciones privadas.

Kevin Warsh, exfuncionario de la Reserva Federal, y Kevin Hassett, actual director del Consejo Económico Nacional de Trump, también siguen en la contienda por el puesto, según las fuentes, que quedará vacante cuando el mandato de Powell como presidente expire en mayo de 2026.

"El presidente Trump seguirá nominando a las personas más competentes y experimentadas", declaró el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado. “Sin embargo, a menos que provenga del propio presidente Trump, cualquier discusión sobre decisiones de personal debe considerarse pura especulación”.

Un representante de la Reserva Federal declinó hacer comentarios.

Trump declaró el miércoles que la administración ha reducido la lista de candidatos a la presidencia de la Reserva Federal a tres personas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, el vicepresidente, J. D. Vance, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, forman parte del comité de búsqueda, según Trump.

Hassett se ha reunido con Trump para hablar sobre el puesto de presidente y ha impresionado tanto al presidente como a su equipo, según informó Bloomberg News. Warsh se entrevistó para el puesto en 2017, pero finalmente fue descartado por Powell. En noviembre, también fue considerado para el cargo de secretario del Tesoro.

Disenso de Waller

La semana pasada, Waller fue uno de los dos miembros de la junta de la Fed que votaron en contra de la decisión del banco central de mantener estable su tasa de referencia por quinta vez consecutiva. Él y su colega Michelle Bowman, ambos nominados por Trump, preferían una reducción de un cuarto de punto, citando crecientes indicios de debilidad en el mercado laboral.

Pocos días después de que la Fed anunciara su decisión de mantener las tasas de interés, un informe de empleo mostró que el crecimiento del empleo se desaceleró drásticamente en los tres meses anteriores, lo que dio crédito al disenso de Waller y Bowman.

Las opiniones de Waller diferían de las de Powell y otros responsables de la política monetaria de la junta, quienes hasta ahora han descrito el mercado laboral como sólido en general y han apoyado un enfoque paciente para ajustar las tasas, de modo que el banco central pueda seguir evaluando el impacto de los aranceles de Trump en la economía. Esta opinión ha frustrado al presidente, quien ha criticado repetidamente a Powell por no recortar las tasas antes.

El economista ha atraído la atención de los asesores económicos de Trump durante el último año, mientras el presidente hablaba sobre la economía durante la campaña electoral.

Experiencia en la Reserva Federal

Trump nominó a Waller para la Reserva Federal en 2020. Anteriormente, se había desempeñado como director de investigación y vicepresidente ejecutivo de la Reserva Federal de St. Louis. En 2020, los senadores votaron 48-47 a favor de la nominación de Waller para la junta directiva de la Reserva Federal.

Como gobernador de la Reserva Federal en 2022, Waller participó en un debate público con economistas influyentes fuera de la Reserva Federal, incluido el exsecretario del Tesoro Larry Summers, con su argumento de que el banco central podría reducir con éxito la inflación pospandémica sin aumentar significativamente el desempleo.

Finalmente, Waller demostró tener razón, ya que la inflación volvió a situarse por debajo del 3% y el desempleo nunca volvió a superar el 4,2%.

La insatisfacción de Trump con Powell ha suscitado dudas sobre si su próxima elección para dirigir la Reserva Federal respaldaría la independencia de la política monetaria del banco central. Waller ha afirmado que la independencia de la Reserva Federal es fundamental para la economía, pero añadió que el presidente tiene la libertad de decir lo que quiera de la Fed.

El mes pasado, Waller declaró a Bloomberg Television que aún no había recibido noticias directas del presidente sobre el puesto de presidente de la Fed.

"Si el presidente me contactara y me dijera: 'Quiero que prestes servicio', lo haría", declaró en julio. "Pero no me ha contactado".

Si bien el mandato de Powell como presidente no vence hasta mayo, Trump tiene una oportunidad anticipada de reestructurar el banco central. El miércoles, declaró que planeaba cubrir la vacante que pronto quedaría tras la salida anticipada de Adriana Kugler de la junta de la Fed con una persona seleccionada a corto plazo, y posteriormente nombrar un candidato para el mandato de 14 años que se renovará a principios de 2026.