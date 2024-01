El fondo de Arabia Saudita tiene un apetito gigantesco por nuevos acuerdos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El mes pasado, el jefe del fondo soberano de Arabia Saudita hizo sonar el gong del mercado de valores de Hong Kong. Al hacerlo, Yasir al-Rumayyan no solo estaba marcando la apertura de las operaciones de ese día, sino también las ambiciones del reino en Asia. Tras haber establecido una oficina en Hong Kong en 2022, el Fondo de Inversión Pública (PIF, su sigla en inglés) se trasladará a China continental y a India “con suerte, muy pronto”, afirmó.

Esto fue música para los oídos de las autoridades de Hong Kong, más acostumbradas últimamente a que los inversionistas extranjeros se marcharan en medio de una mayor tensión entre China y Occidente. También coronó un año de inversiones agresivas y contrarias por parte del PIF, cuyo enorme apetito ha remodelado el mundo de los fondos soberanos en el espacio de unos pocos años.

En 2023, el fondo presidido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman gastó US$ 31.600 millones, la mayor cantidad entre sus pares, según datos compilados por Global SWF. El fondo saudí destronó al GIC de Singapur, que había encabezado el ranking durante cinco años consecutivos.

El PIF aumentó su gasto en un tercio cuando todos los demás hicieron recortes: en general, los fondos soberanos invirtieron una quinta parte menos, con US$ 124.700 millones, optando por la prudencia en un entorno macroeconómico difícil. GIC redujo a la mitad su gasto a pesar de tener más de US$ 140 mil millones en “polvo seco” (efectivo aún no invertido).

Inversiones diversificadas

El PIF también se destacó por el tamaño de sus inversiones: de 49 el año pasado, tres fueron las mayores de su sector. Desembolsó US$ 4.900 millones por el grupo estadounidense de juegos Scopely en abril, compró el negocio de arriendo de aviones de Standard Chartered por US$ 3.600 millones y se hizo cargo de la unidad de acero del grupo químico saudí Sabic por US$ 3.300 millones. Otras inversiones han incluido el 8% de Nintendo, el 10% del Aeropuerto de Heathrow y el 49% de la cadena hotelera británica Rocco Forte.

El acuerdo es el resultado de una reciente reforma del fondo de 53 años por parte del Príncipe Mohammed. En 2015, decidió que el PIF impulsaría la modernización y diversificación de la economía saudita, con miras a prepararse para el peak del petróleo y atender las necesidades de la joven e inquieta población del país, de 36 millones de personas.

La dotación del fondo se ha disparado de 40 a 2.500 en solo unos pocos años y ha entrado en casi todas las esferas económicas nacionales, diseñando una consolidación nacional desde la construcción hasta los deportes para crear nuevos campeones nacionales.

“Están en todas partes, se han profesionalizado más”, afirmó Ludovic Phalippou, profesor de la Escuela de Negocios Saïd de Oxford, destacando “la magnitud” de sus ambiciones.

Avance del Medio Oriente

Otros fondos en la región han estado activos: ADIA, Mubadala y ADQ en Abu Dhabi y Qatar Investment Authority llegaron al top 10 por gasto el año pasado. Pero el mandato del PIF distingue al fondo.

Su apetito por el riesgo es mayor. Cuando sus pares generalmente invierten a través de administradores de fondos externos, “PIF prefiere invertir directamente (principalmente en áreas estratégicamente importantes de la economía saudita) desde clubes de fútbol, turismo y juegos… a la construcción y la industria pesada”, afirmó Diego López, responsable de Global SWF.

También tiene prisa: el fondo tiene el objetivo de aumentar sus activos bajo gestión a más de US$ 1 billón (millón de millones) para fines de 2025 y US$ 2 billones para 2030, desde unos US$ 700 mil millones.

Este modelo podría provocar grandes pérdidas. Pero su principal medida de éxito no son los retornos (dijo que obtuvo un 8% anual para fines de 2022), sino el tamaño y el impacto interno.

Un “híbrido entre un fondo de desarrollo y un fondo de capital privado” es como lo describe una persona cercana al fondo.

Si bien el PIF pretende mantener tres cuartas partes de sus activos en el reino (estos incluyen los cinco “gigaproyectos” del Príncipe Mohammed, como Neom, un desarrollo 30 veces el tamaño de Nueva York en el desierto de Tabuk), queda mucho efectivo para acuerdos en el extranjero. China contará con más, según la persona, para asegurar suministros como paneles solares o recursos mineros.

Mayor escrutinio

Una mayor actividad generará más escrutinio y potencialmente hostilidad. La opinión pública occidental y algunos políticos se han mostrado cautelosos ante la posibilidad de que un régimen autocrático se apodere de activos en todo el mundo.

En diciembre, el Gobierno español dijo que compraría hasta el 10% de Telefónica en respuesta a una iniciativa de STC, propiedad del PIF, de adquirir una participación de tamaño similar. En junio, la noticia de las conversaciones entre el PGA Tour y el PIF sobre una alianza de golf provocó reacciones negativas en Washington e investigaciones sobre cuestiones antimonopolio y de seguridad nacional.

Si bien esto podría causar dolores de cabeza, López dice que la prioridad del Príncipe Mohammed es “poner el reino en el mapa”.