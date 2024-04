La federación de atletismo pagará US$ 50 mil a los ganadores de medallas de oro en los Juegos Olímpicos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

World Athletics se convertirá en la primera federación deportiva en pagar premios en dinero en los Juegos Olímpicos, aumentando el incentivo financiero para los atletas destacados en los Juegos de París de este año.

Los competidores de atletismo recibirán US$ 50 mil por ganar el oro en Francia este verano (boreal), dijo World Athletics este miércoles, y los equipos de relevos compartirán la misma cantidad.

World Athletics ha destinado US$ 2,4 millones para los ganadores de medallas de oro en 48 eventos este año, financiados con el dinero asignado por el Comité Olímpico Internacional (COI). La federación también se comprometió a ampliar los premios en dinero a los medallistas de plata y bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Retención de talento

Sebastian Coe, presidente de World Athletics, destacó la necesidad de compartir los ingresos con los atletas que ayudan a hacer de los Juegos un espectáculo global y enfatizó la importancia de retener el talento en un momento en que los competidores de élite en otros deportes como el fútbol y el basquetbol reciben millones de dólares al año en salario.

Coe, que ganó el oro olímpico en la carrera de 1.500 metros en 1980 y 1984, dijo que “el mundo ha cambiado” desde sus años en la pista. Sin embargo, negó que la decisión fuera contraria a los valores olímpicos y expuso su ambición de aumentar las recompensas económicas para los atletas.

“Eso es realmente importante… Creamos un deporte que es financieramente viable para nuestros competidores”, dijo a los periodistas en una llamada. “Si pensara que los atletas solo compiten porque al final del día hay un premio financiero o un premio, podría tener una visión diferente”.

No está claro cómo verá la decisión de World Athletics el COI, que no ofrece premios en dinero a los competidores. Los Juegos modernos estaban abiertos solo a atletas aficionados hasta que el COI abolió la regla en 1984. Unos 10.500 atletas participarán en los 53º Juegos Olímpicos, que comenzarán en París a fines de julio.

Coe no discutió la iniciativa con el presidente del COI, Thomas Bach, pero el director ejecutivo de World Athletics, Jon Ridgeon, informó al COI antes del anuncio, según la federación.

Gobernanza deportiva

Las federaciones suelen ser responsables de las reglas técnicas que rigen su deporte, mientras que los organismos deportivos nacionales o los gobiernos pagan a los atletas ganadores de los Juegos.

El COI dijo que correspondía a cada federación deportiva internacional y al comité olímpico nacional “determinar cómo servir mejor a sus atletas y al desarrollo global de su deporte”.

Pero Michael Payne, exdirector de marketing del COI, advirtió que el COI y otras federaciones podrían “no estar muy contentos” si no se les avisaba con suficiente antelación antes del anuncio.

“Si es una buena idea o no... no pueden hacerlo de repente antes de que París saque un conejo del sombrero”, dijo Payne a Financial Times, añadiendo que la medida “pondrá a otras federaciones bajo presión”.

Coe dijo que el pago del premio en dinero era “un momento crucial para World Athletics y el deporte del atletismo en su conjunto, subrayando nuestro compromiso de empoderar a los atletas y reconocer el papel fundamental que desempeñan en el éxito de cualquier Juego Olímpico”.