Netflix apunta a un precio de entre US$ 7 y US$ 9 mensuales para su nuevo plan con publicidad

Netflix está considerando fijar un precio de entre US$ 7 y US$ 9 al mes para su nuevo nivel respaldado por publicidad, la mitad del valor de su plan más popular, que cuesta US$ 15,49 al mes sin comerciales.

El objetivo es atraer suscriptores que estén dispuestos a ver algunos anuncios a cambio de una tarifa mensual más baja. A medida que el pionero de la transmisión de TV se prepara para introducir publicidad por primera vez, está tratando de lograr un equilibrio cuidadoso entre llegar a un consumidor más consciente de los costos y al mismo tiempo ofrecer una experiencia agradable.

El gigante del streaming planea vender alrededor de cuatro minutos de comerciales por hora para el servicio con publicidad, mucho menos que la mayoría de sus pares, según personas familiarizadas con los planes de la compañía.

La empresa mostrará anuncios antes y durante algunos programas, pero no después. También les dice a los anunciantes que quiere hacer tratos más pequeños por adelantado para no prometer demasiado y abrumar a los espectadores con los anuncios, dijeron las personas, que se negaron a ser identificadas porque las discusiones son privadas.

Planes de lanzamiento y continuidad

Netflix busca presentar su nueva opción más barata durante los últimos tres meses del año en al menos media docena de mercados. La compañía ha dicho que el lanzamiento completo podría tener que esperar hasta principios de 2023. Los detalles del servicio han comenzado a filtrarse a medida que Netflix se reúne con socios comerciales.

La compañía se ha vendido durante mucho tiempo como una alternativa amigable para el cliente a la televisión por cable, la gente podía ver programas de televisión y películas a pedido y sin publicidad. Sin embargo, las pérdidas de suscriptores en la primera mitad de este año obligaron a la gerencia a adoptar finalmente la publicidad.

El nuevo nivel podría generar US$ 8.500 millones al año a nivel mundial para Netflix al 2027, incluidas las tarifas de suscripción y las ventas de anuncios, según la consultora de medios Ampere Analytics.

Muchas redes de cable presentan entre 10 y 20 minutos de publicidad por hora. La mayoría de los servicios de transmisión ofrecen menos que el cable. Algunos, como Hulu, frustran a los espectadores mostrando el mismo comercial una y otra vez.

Socios del proyecto

Gran parte de ese trabajo estará a cargo de Microsoft, que se ganó el derecho de ser el socio exclusivo de ventas y tecnología publicitaria de Netflix. El gigante tecnológico tiene poca experiencia en la transmisión de TV, pero ha construido un negocio de publicidad de US$ 10 mil millones en los últimos años.

Netflix está manejando conversaciones con productores de cine y televisión, mientras que Microsoft está hablando con muchas agencias de publicidad y proveedores de tecnología. Las empresas también se han reunido conjuntamente con algunas agencias de publicidad.

La empresa de streaming no ha proporcionado pronósticos de cuántas personas cree que se registrarán en el nivel de anuncios, ni ha dicho cuándo comenzará a permitir que terceros midan a sus espectadores, ha protegido sus métricas de audiencia que afirma son patentadas y le dan una ventaja competitiva.

Publicidad en plataformas

Netflix se está moviendo hacia la publicidad casi al mismo tiempo que Disney+, su mayor rival. Si bien Disney está aumentando el precio de su plan principal y manteniendo el precio actual de su versión con publicidad, Netflix en realidad está bajando el precio de su servicio.

El liderazgo en Netflix ha comenzado a tomar decisiones sobre qué programas tendrán y no tendrán anuncios. La empresa no mostrará publicidad en la programación infantil, al menos no al principio y tampoco incluirá anuncios durante sus películas originales. A la empresa le gustaría incluir anuncios en muchos de sus propios programas de televisión.

Estudios como Sony, Universal, Warner Bros. y Paramount están felices de cobrarle a Netflix por poner anuncios en películas o programas de televisión antiguos que se transmitieron originalmente con anuncios. Están menos ansiosos por permitir anuncios en programas más nuevos.

Mientras tanto, los anunciantes celebran la decisión de Netflix. El crecimiento de los servicios sin publicidad como Netflix, Amazon Prime y Disney+ provocó una crisis existencial entre los especialistas en marketing. Les preocupaba que la televisión, que alguna vez fue el sector publicitario más grande del mundo, estuviera siendo absorbida por servicios que no publicaban publicidad.

Una agencia proyectó que la cantidad de tiempo que las personas pasaban viendo videos con publicidad disminuiría un 6% para 2025. Ahora que Netflix y Disney+ están ingresando al campo, dicen que en realidad aumentará un 1%.