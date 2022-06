La hoja de ruta de Boric en Canadá y Estados Unidos: Trudeau, Biden, CEO de Google y atracción de inversiones

El Presidente Gabriel Boric, inicia este domingo una gira a Canadá y Estados Unidos marcada por un énfasis empresarial para la atracción de inversiones, pero también con una serie de reuniones bilaterales entre las que destacan el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau; el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; y el CEO de Google Sundar Pichai. Además, participará en la IX Cumbre de Las Américas.

El mandatario viaja acompañado del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, Juan Sutil,v en la comitiva oficial, al igual que el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, Asech, Marcos Rivas.

Boric este lunes 6 de junio arriba a primera hora al Macdonald-Cartier International Airport de Ottawa y se traslada a una reunión bilateral con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Posteriormente junto a la canciller Antonia Urrejola, firman el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres.

La agenda continúa con la participación de Boric en un almuerzo de trabajo con CEOs de empresas canadienses en Chile. Por la tarde se reúne con jóvenes Estudiantes sobre Medio ambiente junto con Primer Ministro Trudeau y al final del día se traslada a Los Ángeles California.

El martes 7 el mandatario chileno, acompañado del alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, asiste a una presentación de expertos sobre estrategias y políticas para el manejo de agua y sequía en las zonas urbanas.

Por la tarde participan de una Mesa Redonda con CEO ́s de empresas estadounidenses, con el objetivo de incentivar la apertura de nuevos negocios y dinamizar el intercambio comercial.

Para la jornada del miércoles 8 de junio Boric participa en el panel “Driving Growth: Enabling Small and Medium Enterprises”, en el marco del IV CEO Summit of the Americas; y luego sostiene un conversatorio en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA). Por la tarde participa en la ceremonia inaugural de la IX Cumbre de las Américas.

La reunión bilateral con el mandatario de Estados Unidos sería entre el 8 y 9 de junio en un horario a confirmar.

El jueves 9 de junio, el mandatario, siguiendo con su énfasis en atraer inversiones y beneficios económicos para el país, sostiene una reunión con la Presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, Susan Segal.

Posteriormente se desplaza dentro de Los Ángeles para participar del lanzamiento de la coalición denominada “Américas por la Protección del Océano”. Luego se traslada a la sede de la Cumbre de Las Américas donde, junto con asistir a los eventos oficiales, sostendrá algunas reuniones bilatelares con los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, de Argentina, Alberto Fernández; y con el CEO de Google, Sundar Pichai.

El viernes 10 de junio es el día en que Boric intervendrá en el plenario de la Cumbre, además de sostener nuevas reuniones bilaterales, como con el presidente de Perú, Pedro Castillo. En la tarde se darán a conocer las conclusiones de la Cumbre.