Las acciones de Shopify tocan fondo y alcanzan el mínimo desde 2020 tras retroceso en utilidades

Las acciones de Shopify cayeron a su nivel más bajo desde abril de 2020 después de que no cumplió con las estimaciones de ganancias de los analistas y anunció la mayor adquisición en su historia, un acuerdo de US$ 2.1 mil millones para la empresa de entrega Deliverr Inc.

Shopify bajó un 17 % a $403,39 a las 9:47 a. m. en Nueva York. Han disminuido más del 70% este año.

La firma canadiense de software de comercio electrónico ganó 20 centavos por acción sobre una base ajustada en el primer trimestre, muy por debajo de las demandas de los analistas de 64 centavos. La compañía dio una perspectiva más débil para agregar nuevos clientes comerciales en 2022, diciendo que el crecimiento en los comerciantes que usan la plataforma sería "comparable" a 2021.

Las acciones de comercio electrónico se han visto afectadas esta temporada de ganancias por la preocupación de que las compras en línea se están desacelerando a medida que se desvanece la pandemia de Covid-19. Amazon.com. sufrió la mayor caída en un día desde julio de 2006 después de informar un pronóstico de ingresos más débil de lo esperado. Wayfair, Etsy y EBay cayeron en las operaciones previas a la comercialización el jueves.

Los ingresos aumentaron un 22 % a US$ 1.200 millones con respecto al año anterior, pero no pudieron igualar las expectativas de los analistas de US$ 1.250 millones, según datos recopilados por Bloomberg.

El volumen bruto de mercancías, el valor de las ventas comerciales que fluyen a través de la plataforma de Shopify, creció un 16 % en el primer trimestre con respecto al año anterior a US$43.200 millones. Los analistas, en promedio, esperaban US$46,5 mil millones en GMV.

“Si bien SHOP continúa brindando una orientación menos específica sobre métricas clave, los comentarios de los nuevos comerciantes se revisaron a la baja”, dijo el analista de Citigroup Tyler Radke en una nota a los clientes. "Esperamos que la acción se negocie a la baja dada la importante pérdida de GMV, la rentabilidad y la continuación de los vientos en contra en el segundo trimestre".

Shopify está lidiando con el regreso de los consumidores a las tiendas físicas y el aumento de la inflación, así como la escasez de mano de obra, dijo la directora financiera, Amy Shapero.

“Vimos adiciones de comerciantes más bajas que el año pasado y lo atribuimos en gran medida a un mercado laboral muy ajustado y en transición”, dijo Shapero a los analistas. “Esperamos que el mercado laboral comience a relajarse”.

Oferta de entrega

Shopify también llegó a un acuerdo para adquirir Deliverr para expandirse en los servicios de cumplimiento, lo que confirma un informe del 20 de abril de Bloomberg News. En enero, Shopify canceló varios contratos de cumplimiento y almacenamiento destinados a crear su propia red de distribución.

La compra de Deliverr, que brinda servicios de entrega en dos días para empresas como Amazon, EBay, Etsy y Walmart, duplica con creces el tamaño del equipo de cumplimiento de Shopify. La transacción se financiará con un 80 % de efectivo y un 20 % de acciones Clase A de Shopify.

“Poder ofrecer una promesa de entrega y un cumplimiento rápido en todos estos canales impulsa la conversión”, dijo Shapero en un comunicado.

Shopify ha tenido un comienzo de año difícil. Un desfile de analistas recortó el precio objetivo de la compañía antes que las ganancias. En un intento por atraer inversores minoristas, Shopify anunció en abril planes para dividir sus acciones 10 por 1.

La compañía también está buscando hacer cambios en el gobierno que le darían al Director Ejecutivo Tobi Lutke una "acción de fundador" que preservará su poder de voto mientras esté en la compañía, bajo ciertas condiciones.

Cuando se le preguntó por qué los accionistas deberían votar a favor del plan, Lutke señaló que su poder de voto se limitará al 40% y que se le prohibirá pasar la acción especial a su familia.

“Los accionistas pueden tener cierta seguridad de que esta es una estructura que respalda el liderazgo de los fundadores de la empresa”, dijo Lutke.