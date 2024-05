Actores del mercado valoran Ley Fintech, pero piden perfeccionar la proporcionalidad de la regulación

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este martes, la plataforma de inversiones Wbuild, realizó un seminario cuyo tema central fue el análisis de la Ley Fintech en Chile. En la instancia, participaron la gerenta de operaciones de Buda.com y vicepresidente FintechChile, Jazmín Jorquera y el cohead de inversiones digitales de BTG Pactual, José Antonio Rollán.

“La Ley Fintech no es solamente sobre los sistemas de transacciones o sistemas alternativos de las acciones, sino que también tiene que ver con todo lo que respecta al sistema de finanzas abiertas y eso a nivel latinoamericano da una certeza y robustez que en general los otros países prácticamente no tienen”, aseguró Jorquera.

La ejecutiva también destacó la importancia “del crecimiento de la industria y, por lo tanto, es muy relevante que todos los actores estén en constante conversación y que el ecosistema se desarrolle”.

Por su parte el representante de BTG, destacó que el foco no debe estar ni en la tecnología ni en la ley, sino que en el usuario. “La carga regulatoria no es menor, se traduce no solo el costo de los equipos, también en costo para usuarios”, dijo Rollán.

Los ajustes

Respecto de eventuales ajustes a la Ley Fintech, Rollan indicó que "lo que debería empezar a pasar es un ajuste a la proporcionalidad (regulatoria). Una cosa es la ley, después está la bajada, y la normativa incluso queda en zonas grises”, afirmó Rollán.

Agregó que “aparte esta ley es especialmente amplia toca temas de asesores, crowdfunding, open banking, criptomonedas. Entonces, abarca mucho y hay muchas cosas en las que quizás no entró en la profundidad que a uno le gustaría”.

Por su parte, la representante de FinTech Chile se refirió al tema de la proporcionalidad y el ajuste que van a necesitar los bloques que tiene la ley. Explicó que “cuando ya la ley empiece a funcionar y se empiece a aplicar, vamos a ver esas problemáticas, porque en el fondo las empresas que son tecnológicas se lanzan y en cosa de meses ya pueden tener 500 usuarios, entonces como que es muy fácil pasar al siguiente bloque”.

Otras aristas de la ley

Jorquera también destacó que la inclusión de las criptomonedas en la Ley, para Buda.com, fue un “respiro y una sensación de que lo logramos como industria”, y agregó que “dejar a las criptomonedas afuera era justamente no darle el espacio a nuestros clientes y a la sociedad en Chile a que tuvieran acceso a un producto que nosotros creemos, a una tecnología muy relevante que soluciona problemáticas reales”.

Por otra parte, Rollán recalcó la importancia que tuvo para BTG en la discusión de la ley el tema de los asesores financieros ya esta área tenía “casi una regulación nula”, lo que terminó siendo en muchos casos “una desprotección para el usuario”.

En el caso del openbanking , “lo que viene a hacer es a reducir esa asimetría (entre el usuario y la entidad), yo soy dueño de mi información y yo como usuario decido”, agregó Rollán.